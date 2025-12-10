OM : Ce qui inquiète Foued Kadir malgré la victoire en Ligue des Champions !

La victoire de l’Olympique de Marseille face à l’Union Saint-Gilloise (3-2) en Europa League n’a pas totalement rassuré les observateurs. Malgré les 3 points précieux ramenés de Belgique, le contenu du match a suscité de nombreuses critiques, notamment de la part de l’ancien joueur de l’OM, Foued Kadir, présent sur le plateau de FCM lors du débrief de la rencontre. Son analyse, lucide et sans détour, met en lumière les fragilités persistantes de l’équipe marseillaise.

Dès l’entame de match, l’OM a affiché des difficultés structurelles. Un but encaissé rapidement, un bloc coupé en deux, et une impression de déséquilibre constant : autant de signaux inquiétants pour une équipe qui ambitionne d’aller loin en Coupe d’Europe. Même si la réaction marseillaise a permis de renverser la situation, le sentiment de fragilité est resté présent jusqu’au coup de sifflet final.

Foued Kadir pointe l’incapacité de l’OM à maîtriser ses matchs

Sur le plateau de FCM, Foued Kadir n’a pas mâché ses mots à l’issue de la victoire contre l’Union Saint-Gilloise. Sa déclaration résume parfaitement le malaise autour du contenu proposé par l’Olympique de Marseille. « Les 3 points c’est le plus important, c’est ce qui compte ! On a une équipe qui donne l’impression de ne jamais maitriser son sujet. Il y a une entame de match ou tu prends un but, l’équipe est déjà coupée en deux au bout de quelques minutes. Ensuite, on réussit à revenir sur un éclair de génie de Greenwood, on avait dit en avant match que c’était un peu le seul capable de faire des différences. Tu réussi à mener 3-1, tu te dis enfin on va maitriser les 20 dernières minutes, on va faire courir le ballon, on va maitriser notre sujet en gros. Et non, tu te mets en difficulté, tu as deux buts refusés sur hors-jeu dont un qui est vraiment très limite. Si j’avais quelque chose à retenir ça serait ça, on a une équipe qui donne l’impression de ne pas maitriser son sujet. »



Cette analyse met en avant un problème récurrent de l’OM cette saison : l’incapacité à contrôler le tempo d’un match, même dans des moments favorables. Le troisième but marseillais aurait dû permettre à l’équipe de gérer la fin de rencontre plus sereinement. Au lieu de cela, la formation olympienne s’est exposée, concédant des situations dangereuses et vivant une fin de match sous tension.

Les points forts et axes d’amélioration pour l’Olympique de Marseille

Malgré tout, l’OM peut s’appuyer sur la performance individuelle de Mason Greenwood, encore décisif lors de cette rencontre. Son rôle de dynamiteur de défenses adverses apparaît de plus en plus comme un atout central du projet marseillais. Cependant, les lacunes collectives, notamment dans la gestion des temps faibles, restent un sujet de préoccupation.