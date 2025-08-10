Mercato OM : Joël Ordoñez pousse pour rejoindre Marseille !

Le secteur défensif reste une priorité pour l’OM, et un nom revient avec insistance : Joël Ordoñez. Les négociations avec le Club Brugge ont été relancées, et le joueur est déterminé à rallier la cité phocéenne.

Le mercato marseillais est loin d’être terminé. Selon les informations de Sacha Tavolieri, l’Olympique de Marseille et le Club Brugge ont repris les discussions pour le transfert de Joël Ordoñez. Le jeune défenseur équatorien de 20 ans, suivi depuis plusieurs semaines par la cellule de recrutement olympienne, aurait une volonté farouche de rejoindre l’OM dès cet été.

A lire aussi : Mercato OM : De Zerbi clarifie l’avenir de Jonathan Rowe !

Priorité de De Zerbi pour renforcer son secteur défensif

Côté belge, le Club Brugge ne reste pas inactif et explore déjà d’autres pistes défensives pour anticiper un possible départ. Un signe que le dossier est bien sur la table et qu’un accord pourrait intervenir si les positions se rapprochent.

Pour Roberto De Zerbi, malgré une préparation prometteuse, l’arrivée d’Ordoñez offrirait du renfort et de la concurrence dans l’axe. Les prochains jours pourraient être décisifs pour conclure ce transfert et renforcer un secteur encore jugé perfectible.

A lire aussi : OM : invaincu, Greenwood en feu 🔥.. les chiffres clés d’une préparation estivale prometteuse