Mercato : «Même si on nous contacte, il a l’intention de rester à l’OM »

Alors que son nom commence à circuler sur le marché des transferts, Igor Paixao ne semble pas avoir l’intention de quitter l’Olympique de Marseille cet été. Selon les informations de La Provence, l’ailier brésilien se projette pleinement sous les couleurs olympiennes pour la saison prochaine, malgré les sollicitations qui commencent à émerger.

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Paixao veut poursuivre l’aventure à Marseille

Arrivé à l’OM avec l’ambition de franchir un nouveau cap dans sa carrière, Igor Paixao ne se verrait pas changer d’air après seulement une saison sur la Canebière. Le message transmis par son entourage est particulièrement clair.

« Même si on nous contacte, Igor a l’intention de rester à l’OM », assure-t-on auprès de La Provence.

Une prise de position forte alors que le club marseillais s’apprête à entamer un nouveau cycle sous l’impulsion de Stéphane Richard, Grégory Lorenzi et probablement Bruno Genesio sur le banc.

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Proposé à La Roma …

Toujours selon le quotidien marseillais, le profil de Paixao aurait récemment été proposé à l’AS Rome. L’identité de l’intermédiaire à l’origine de cette démarche n’a toutefois pas été précisée.

Le club italien, qui suit également de près plusieurs dossiers en Ligue 1, reste attentif aux opportunités du marché. Mais à ce stade, rien n’indique qu’une opération soit réellement en cours concernant l’ancien joueur du Feyenoord Rotterdam.

Alors que l’avenir de joueurs comme Mason Greenwood, Leonardo Balerdi ou encore Amine Gouiri continue d’alimenter les rumeurs, le Brésilien semble avoir déjà fait son choix : sauf retournement de situation, il souhaite être l’un des visages du nouvel OM version 2026-2027.

Reste désormais à savoir si le marché des transferts et les éventuelles offres qui pourraient arriver dans les prochaines semaines viendront bousculer cette position affichée avec fermeté par le clan Paixao.