Mercato OM : jusqu’à plusieurs semaines avant l’arrivée d’Habib Beye ?

Le dossier de Habib Beye reste bloqué en raison d’un litige contractuel avec le Stade Rennais. Tant que la procédure juridique n’est pas réglée, l’OM ne peut pas finaliser la nomination, et le technicien pourrait rester hors-jeu jusqu’au 12 mars 2026. Ce délai a des conséquences directes sur l’organisation sportive marseillaise.

Un blocage juridique au cœur du calendrier sportif

Le Stade Rennais et Habib Beye, qui étaient en discussion devant la commission juridique de la Ligue de Football Professionnel, n’ont pas réussi à trouver de conciliation concernant la rupture du contrat de l’entraîneur. La réunion en visioconférence du mardi 17 février n’a pas abouti à un accord, laissant la situation en suspens.

Pour que Habib Beye puisse s’engager officiellement avec l’OM, il doit d’abord recevoir sa lettre de licenciement du club breton. Selon le calendrier légal, Rennes dispose d’un mois à partir de l’entretien préalable du 12 février pour notifier cette rupture, ce qui pourrait repousser la date limite jusqu’au 12 mars 2026. Tant que cette notification formelle n’est pas envoyée, le technicien reste contractuellement lié à Rennes. Bien sur le club breton peut aussi décider de le faire avant…

Date butoir le 12 mars !

Le retard dans ce dossier a un impact concret sur l’actualité sportive de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen espérait que Beye puisse diriger l’équipe dès le prochain match de Ligue 1, mais la situation rend son présence incertaine pour la rencontre à venir contre le Stade Brestois 29. En attendant une résolution juridique, Pancho Abardonado continue d’assurer l’intérim sur le banc.