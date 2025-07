Mercato OM / Juventus : Nouvelles révélations de Fabrizio Romano

Alors que la presse italienne évoquait ces derniers jours un possible départ de Leonardo Balerdi vers la Juventus, de nouvelles informations apportées ce samedi par le journaliste Fabrizio Romano viennent clarifier la position de l’Olympique de Marseille.

Selon les révélations de Fabrizio Romano, l’OM n’a aucune intention de se séparer de son défenseur central argentin cet été. « L’Olympique de Marseille veut conserver Leo Balerdi cet été, plan clair pour le club », a-t-il indiqué sur son compte X (anciennement Twitter), balayant les rumeurs d’un transfert imminent vers la Serie A.

Toujours selon Romano, le dossier Balerdi est complètement indépendant de celui concernant Timothy Weah. Le club turinois, qui échange actuellement avec l’OM au sujet du joueur américain, n’a pas inclus le nom de Balerdi dans ces discussions. « Tim Weah, histoire séparée avec la Juventus puisque Balerdi n’est actuellement pas impliqué dans les discussions », précise le journaliste.

Ces informations viennent contredire celles rapportées ces derniers jours par certains médias italiens, qui laissaient entendre que la Juventus souhaitait inclure Balerdi dans un potentiel montage avec Timothy Weah pour faire plaisir à son entraîneur Igor Tudor.

Déjà considérée comme une pièce essentielle de l’effectif par la direction et le staff, la situation de Leonardo Balerdi semble désormais figée. Sauf retournement de situation, l’Argentin devrait donc bien débuter la saison sous les couleurs de l’OM.

🚨💙🤍 Olympique Marseille want to keep Leo Balerdi this summer, clear plan for the club.

Tim Weah, separate story with Juventus as Balerdi is currently not involved in talks. pic.twitter.com/3MRrYD6hm1

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2025