Mercato OM : Kamara ça se précise…

Boubacar Kamara sera libre en juin prochain. Alors qu’une prolongation semblait possible cet été, les semaines passent et le départ du minot sans indemnité se précise. Il pourrait rejoindre Milan l’été prochain sans rien ramener à son club…

Selon le journaliste italien Antonio Vitiello, qui l’explique sur me média MilanNews, « Boubacar Kamara a décidé de ne pas renouveler son contrat avec Marseille ». Le milieu de terrain olympien est dans le viseur du Milan depuis l’an dernier, il serait prêt à rejoindre le club italien et pousserait dans ce sens via ses agents. Milan va devoir remplacer Kessie, qui sera libre en juin, et Kamara fait partie de la short list…

Sanches chiama il Milan, Kamara pure. Torna Gazidis, ora la firma di Pioli. Maignan incredibile https://t.co/LVfKrw8J0f — Milan Sette (@milansette) November 23, 2021

Pour Rolland Courbis, c’est bien Kamara qui est le plus important dans ce secteur de jeu. L’ancien coach de l’OM met un drôle d’argument en avant :

Si tu mets la même chevelure de Guendouzi à Kamara, il crèvera l’écran– Courbis

« Pour moi Guendouzi n’est pas le joueur le plus important de l’équipe. Il est impressionnant, sa chevelure aussi. Mais chacun ses goûts, évidemment qu’il est très intéressant, mais après tu ne me feras pas changé d’avis si je dois choisir entre Kamara et Guendouzi, je prend Kamara tous les jours sur tous les matchs. Si tu mets la même chevelure de Guendouzi à Kamara, il crèvera l’écran. Si tu regardes le match face à Clermont, tu vois que Kamara est meilleur. Le fait que Kamara ne soit pas parti cet été, c’est l’une des plus belles choses qui soit arrivé à l’OM . » Rolland Courbis— Source: RMC (02/11/21)

LONGORIA S’AGACE

Dans le besoin d’équilibrer les comptes du club, Pablo Longoria ne retiendra pas Boubacar Kamara en cas de belle offre. Toutefois, aucune offre n’a été formulée à ce jour et le président olympien ne veut pas le voir partir gratuitement. Après avoir enregistré les départs d’André-Pierre Gignac, d’André Ayew et de Florian Thauvin libres, l’OM veut cette fois éviter de se séparer de l’un de ses joueurs importants gratuitement. En conférence de presse ce lundi, Pablo Longoria a fait part de son agacement dans ce dossier.

« C’est une question compliquée. Avoir des éléments en fin de contrat, c’est une situation déplaisante, surtout quand c’est un joueur issu du centre de formation. Beaucoup de clubs européens se retrouvent à faire des prolongations de contrat. Je n’aime pas avoir un joueur en fin de contrat dans mon effectif, ça, c’est une réalité. C’est le signal que doit donner le club, il n’y a personne au-dessus de l’institution. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (26/07/2021)