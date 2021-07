Mercato OM : Le coup de pression de Longoria

En fin de contrat l’année prochaine, Boubacar Kamara n’a toujours pas prolongé son contrat avec l’Olympique de Marseille. En conférence de presse, hier, Pablo Longoria a fait savoir qu’il était agacé par cette situation.

Son départ de l’OM semble inévitable. Après avoir signé son premier contrat professionnel avec son club formateur en 2017, Boubacar Kamara devrait quitter le navire s’il ne prolonge pas. Même s’il est l’une des éléments importants de l’effectif, l’OM se retrouve dans le besoin de vendre et de récupérer des liquidités pour équilibrer ses comptes et poursuivre son mercato. Interrogé sur le sujet en conférence de presse hier après-midi, Pablo Longoria a annoncé la couleur en montrant son agacement dans ce dossier.

« C’est une question compliquée. Avoir des éléments en fin de contrat, c’est une situation déplaisante, surtout quand c’est un joueur issu du centre de formation. Beaucoup de clubs européens se retrouvent à faire des prolongations de contrat. Je n’aime pas avoir un joueur en fin de contrat dans mon effectif, ça, c’est une réalité. C’est le signal que doit donner le club, il n’y a personne au-dessus de l’institution. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (26/07/2021)

aucune offre pour kamara ?

Cependant, l’OM n’aurait reçu à l’heure actuelle aucune offre pour Boubacar Kamara. Malgré des intérêts de nombreux clubs, aucun n’est encore passé à l’action. Une situation encore plus périlleuse pour les dirigeants phocéens. Ils veulent à tout prix éviter de perdre gratuitement un nouveau joueur après celui de Florian Thauvin chez les Tigres cet été. Mais à en croire les informations de l’Équipe, Boubacar Kamara se verrait bien changer d’air et quitter l’OM lors du mercato. En avril dernier, le milieu de terrain phocéen avait déjà laissé planer le doute sur son avenir. Reste à savoir de quelle façon évolueront les négociations entre l’OM et le joueur dans les semaines à venir.

« Au vu de cette saison, on savait très bien qu’on n’allait pas la faire. Il y a quatre équipes devant. Ce n’est pas la Ligue des champions qui me posera problème pour resigner ou pas. Je suis ici depuis tout petit. Cette sensation de partir je ne l’ai jamais ressentie. Mais je pense que je suis prêt à aller n’importe où avec ce que j’ai vécu à l’OM. » Boubacar Kamara– source : Conférence de presse (22/04/2021)