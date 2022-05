Rennes – OM : Mauvaise nouvelle pour les supporters marseillais !

Samedi prochain, 21 h, l’OM se déplacera à Rennes pour un match bouillant aux allures de finale pour le podium. Pour cette partie, en plus de l’état de forme des joueurs qui n’est pas optimal avec de nombreuses blessures, les marseillais devront se contenter de leur supporters admis dans le parcage, les autres sont interdits d’accès au stade par la préfecture.

Un match qui sent bon la poudre. Samedi prochain, Jorge Sampaoli et ses hommes seront au Roazhon Park pour y défier le stade rennais. Longtemps le principal concurrent de l’OM pour la deuxième place, Rennes a vu Monaco recoller à eux et désormais c’est une lutte à trois pour deux places. Les phocéens possèdent toujours un léger avantage de 3 points sur Monaco et provisoirement 6 sur Rennes qui joue demain à Nantes. En cas de victoire chez les canaris, Rennes reviendrait à 3 points et le match de dimanche aurait une importance capitale avant la dernière journée.

On le sait, la saison de l’Olympique de Marseille a été émaillée par des incidents en tribunes. À l’extérieur contre Nice et Lyon, à domicile contre le Galatasaray et le PAOK ou plus récemment contre le Feyenoord où de violentes altercations ont eu lieu entre les deux groupes de supporters. Craignant de voir la situation se renouvelait en Bretagne, le préfet d’Ille-et-Vilaine a interdit tout accès au stade aux supporters de l’OM e dehors du parcage. 700 supporters marseillais devraient prendre place dans la partie de tribune qui leur est reservée.

« Il est interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’OM ou se comportant comme tel d’accéder au stade Roazhon Park de 11 h à 23h 59 » Emmanuel Berthier– préfet d’Ille-et-Vilaine