Mercato OM : Karim Coulibaly attise bien les convoitises, mais…

L’Olympique de Marseille suit de près Karim Coulibaly, jeune défenseur du Werder Brême très courtisé en Europe. Mais la concurrence de clubs majeurs comme le PSG, Chelsea ou Naples pourrait compliquer sérieusement le dossier.

Une piste ambitieuse mais très disputée pour l’OM

Selon les informations du média allemand Bild, l’Olympique de Marseille fait partie des clubs intéressés par Karim Coulibaly, défenseur central de 18 ans évoluant au Werder Brême. Révélation récente de Bundesliga, le joueur attire également l’attention du Paris Saint-Germain, mais aussi de clubs européens aux moyens financiers supérieurs comme Chelsea FC, Newcastle United et SSC Napoli.

Toujours selon Bild, l’OM serait considéré comme l’un des courtisans les plus sérieux du dossier. Néanmoins, l’écart de puissance économique entre Marseille et certains concurrents européens pourrait peser lourd dans la balance.

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Le Werder Brême reste prudent sur l’avenir du joueur

Interrogé par Kicker, Peter Niemeyer, directeur du football du Werder Brême, a confirmé l’intérêt autour de son joueur sans donner d’indication claire sur un départ : « Nous sommes conscients qu’il y a du mouvement sur ce dossier. Mais pour l’instant, il n’y a aucune indication sur ce qui arrivera et nous ignorons s’il se passera quelque chose cet été. Il est évident qu’un joueur de ce profil suscite un vif intérêt et attire beaucoup l’attention. »

Sous contrat jusqu’en juin 2029, Karim Coulibaly est valorisé à environ 22 millions d’euros par Transfermarkt, un montant conséquent pour un joueur aussi jeune.

Une cohérence sportive à interroger côté marseillais

Au-delà de l’aspect financier, la pertinence sportive du dossier interroge. L’Olympique de Marseille dispose déjà de profils similaires avec Facundo Medina et Nayef Aguerd, deux défenseurs centraux gauchers capables d’évoluer dans l’axe ou sur le côté.

Dans ce contexte, investir une somme importante sur un troisième joueur du même profil pourrait ne pas constituer une priorité dans la stratégie du club phocéen, engagé dans une gestion encadrée de ses finances.

À ce stade, aucun accord ni négociation avancée n’a été officialisé. Le dossier reste ouvert, mais fortement conditionné à la capacité de l’OM à rivaliser avec les poids lourds européens sur le plan économique.