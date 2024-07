Mercato OM : Kondogbia, un Strootman bis ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Invité à répondre à la question d’un internaute sur notre émission Foot Débat Marseille, Larry Azouni, footballeur pro, et Jalile Zeroual, coach sportif, sont revenus sur le cas de Kondogbia. Souvent blessé et cumulant le deuxième plus gros salaire du club, le milieud e terrain ne ferait pas l’unanimité et pourrait être amené à quitter le club.

LAzzy Azouni, footballeur pro, et Jalile Zeroual, coach sportif, sont intervenus dans notre émission Foot Débat Marseille. Interrogé par un internaute sur le dossier de Kondogbia, certains craignent un « Strootman-bis ». « Il touche un gros salaire, il n’a pas un rendement qui est très bon, mais je n’ai pas l’impression qu’on soit très virulent avec lui. C’est pour cela que je trouve ça assez choquant, si les gens savaient ce qu’ils gagnent par mois… C’est le deuxième plus gros salaire du club après Aubameyang. »

Kondogbia, un problème pour le milieu ?

A lire aussi : Mercato OM : Valles dit non, Longoria lance les négociations avec un autre gardien !

En peine physiquement cette saison, Kondogbia traîne un passif au niveau des blessures. « Ce mec-là ça fait 5 ans qu’il ne joue pas plus de 20 matchs par saison et que c’est mi-figue mi-raisin. Et ce genre de salaire maintenant c’est non. Physiquement c’est trop léger, un coup d’épaule il bouge, il est souvent blessé.. Mais je l’avais dit en début d’année. À part sa première saison où il avait été très bon avec l’Atletico. C’était acté. »

🥴🇨🇫#MercatOM : Kondogbia, doit-avoir peur de se traîner un Strootman-bis? C’est la question de l’un de nos viewers sur Twitch ! #OM pic.twitter.com/c2hfTJCKSh — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 16, 2024

Trop peu décisif

A lire aussi : Mercato OM: Pau Lopez, des chiffres bien plus élevés ?

Un constat partagé par Larry Azouni, footballeur international Tunisien formé à l’OM. « Même en termes de statistiques, il ne joue pas 6. Il est entre le numéro 6 et 8 et il n’a pas marqué beaucoup de buts par rapport à un Veretout qui se projette plus. Je ne les ai pas trouvé très complémentaires d’ailleurs. Il y a Koné en plus qui a signé récemment, donc à voir. Il sort d’une Copa ou il aura fait quelques bonnes performances en plus. »