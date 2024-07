Mercato OM: Pau Lopez, des chiffres bien plus élevés ?

Alors que l’OM a connu une saison compliquée à tous les étages, les soucis du gardien de but, Pau Lopez, ont été pointé du doigt. Malgré une attitude toujours exemplaire, le portier espagnol devrait partir du côté de Côme. Les détails sont aujourd’hui connus.

Pau Lopez aura marqué les esprits par son attitude irréprochable mais moins par ses performances. Longtemps pointé du doigt, notamment lors de quelques matchs la saison dernière, le gardien devrait s’envoler pour Côme, un club italien. Si son remplaçant, Alvaro Valles, est déjà connu. Les détails du depart de Pau Lopez aussi. Cependant, le tranfert de Pau Lopez prendrait un peu plus de temps que prévu, alors que l’OM souhaite d’abord finaliser l’arrivée du gardien de Las Palmas. Selon Santi Aouna, l’accord entre le club italien et l’OM serait bouclé, et il s’agirait bien d’un prêt avec option d’achat. Fabrizio Romano confirme également la venue d’un autre gardien espagnol expérimenté, Pepe Reina, pour être la doublure de Pau Lopez à Côme. Une ligne de gardien 100% espagnol donc.

🚨🔵 EXCL: Como have just completed verbal agreement with Olympique Marseille for Pau López as new goalkeeper.

Loan move for €500k fee plus €9m buy clause to become mandatory if Como will stay in Serie A next season.

↪️🇪🇸 Pepe Reina signs tomorrow as backup GK at Como. pic.twitter.com/ZDyGCLDxlZ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2024