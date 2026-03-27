Mercato OM : Koné, Suarez, Ndiaye… des exfiltrations trop rapides ?

Alors que plusieurs anciens joueurs de l’OM brillent loin du Vélodrome, leurs trajectoires relancent le débat sur la gestion sportive du club phocéen. En quelques mois, trois profils offensifs ou créatifs ont été cédés rapidement avant d’exploser ailleurs.

Des choix rapides qui portent à débat

L’Olympique de Marseille a multiplié les mouvements lors des derniers mercatos, parfois au détriment de la stabilité. Le cas de Ismaël Koné en est l’illustration la plus récente. Prêté à US Sassuolo avec une option d’achat obligatoire, le milieu canadien a été définitivement transféré pour un total estimé à 10 M€ (2,5 M€ de prêt + 7,5 M€ d’option).

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Selon La Provence, Ismaël Koné s’est rapidement imposé comme titulaire sous les ordres de Fabio Grosso. Sa progression en Serie A attire désormais plusieurs grands clubs italiens comme la Juventus, l’AC Milan ou l’Inter Milan. Sa valeur marchande pourrait atteindre 30 M€ selon la presse italienne, un montant bien supérieur à celui récupéré par l’OM.

Suarez et Ndiaye : renaissance loin de Marseille

Autre exemple marquant : Luis Suarez, arrivé puis reparti après seulement six mois. D’après Foot Mercato, l’attaquant colombien s’est relancé après une période difficile, marquée notamment par des problèmes personnels. Lors de la saison 2024/2025, il affiche des statistiques solides avec 22 buts et 8 passes décisives en 43 matches. Une efficacité retrouvée qui contraste avec son passage discret à l’OM.

Enfin, le cas Iliman Ndiaye interpelle également. Recruté avec des attentes élevées, l’international sénégalais n’a passé qu’une saison à Marseille avant de rebondir. Toujours selon Foot Mercato, son profil suscite désormais un intérêt croissant en Angleterre, preuve que son potentiel reste reconnu sur le marché.

Ces trajectoires parallèles mettent en lumière une constante : des joueurs partis rapidement de l’OM parviennent à s’imposer ailleurs. Sans tirer de conclusion hâtive, ces réussites individuelles interrogent la capacité du club à valoriser ses recrues sur la durée, dans un contexte où la pression de résultat reste immédiate en Ligue 1.