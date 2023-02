Mercato OM : La bombe lâchée par Sanchez !

Recruté par l’Olympique de Marseille cet été après s’être libéré de son contrat avec l’Inter Milan, Alexis Sanchez a évoqué son départ du championnat italien. Il a aussi évoqué son avenir.

Alexis Sanchez a accordé un entretien au média Skty Sports, il évoque son départ de l’Inter et en profite pour faire passer un message sur son avenir à l’OM. Pour rappel, l’attaquant chilien a signé un contrat d’un an avec une saison de plus en option.

Maintenant je suis heureux à Marseille, je veux continuer ici

#Sanchez: « I miei ex compagni non capiscono ancora il mio addio. Qui a #Marsiglia sono felice »https://t.co/yVGPDxGxRF — Sportface (@sportface2016) February 24, 2023

Viici ce que Sanchez a confié à Sky Sports, dans des propos rapportés par sportface : « Certains de mes coéquipiers à l’Inter m’ont dit que je pouvais encore être utile et qu’ils ne comprennent pas mon départ mais le football est ainsi, je voulais jouer ! Cependant, je remercie les gens de l’Inter, j’ai vécu de bonnes choses dans ce vestiaire. Mais maintenant je suis heureux à Marseille, je veux continuer ici. Certains de mes anciens coéquipiers Nerazzurri m’écrivent encore, ils me disent « bravo Niño »! »

L’Olympique de Marseille a fait signer Alexis Sanchez cet été. Un très gros recrutement qui réussit parfaitement sur le terrain. Le Chilien a été approché par plusieurs clubs lors du mercato mais a choisi de rejoindre les Marseillais. D’après les informations de Téléfoot, Galatasaray lui proposait un salaire de 4M€/ an mais il a préféré signer à l’OM.

« Pour Alexis Sanchez, on avait de très bonnes relations avec ses agents. On était au courant qu’il souhaitait quitter son club et jouer la Ligue des Champions, il voulait une équipe qui se bat pour de grandes choses, pas un club qui lui propose beaucoup d’argent.Il a rejeté des offres et de très grosses offres pour signer à l’OM. » Javier Ribalta – Source : Téléfoot (19/02/23)

« Alexis Sanchez n’a jamais mis le côté financier en priorité : il a refusé de très grosses offres pour signer à l’OM » Javier Ribalta, le directeur du football marseillais, raconte comment l’OM a convaincu Alexis Sanchez de signer cet été, au micro de @SaberDesfa pic.twitter.com/hO7RxlrYuE — Téléfoot (@telefoot_TF1) February 19, 2023

Je ne vois pas pourquoi il tenterait sa chance ailleurs

Alexis Sanchez est l’un de joueurs clés de l’OM, avec 13 buts en 28 matchs. Mais avec une seule année de contrat, plus une en option, la question d’un départ peut se poser. Sur le plateau de DFM, notre consultant Jean-Charles de Bono ne croit pas à un départ de Sanchez cet été.

»Tous les feux sont au vert. Il est meilleur buteur du club, c’est un leader d’équipe, un gars qui se régale avec le public et le stade. Je ne verrai pas trop l’intérêt, pour un joueur qui a toutes ces satisfactions de le voir tenter sa chance autre part. Surtout qu’on est deuxième au classement, voir qu’on peut jouer le titre. Dans un club comme l’OM, où tout lui correspond. Si en plus on se renforce avec deux nouveaux joueurs d’expérience de haut niveau, on peut faire une campagne de ligue des champions un peu plus performantes que les années précédentes. A 34 ans, aller tenter sa chance alors que tu joues à l’OM… » Jean-Charles de Bono – Source : Football Club de Marseille (16/02/2023).