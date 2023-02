TFC-OM: Les probables titulaires marseillais !

Ce dimanche à 20h45, l’Olympique de Marseille va affronter Toulouse au Stadium dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Quelle équipe sera alignée par Igor Tudor ?

Après une belle série de victoires en Ligue 1 et Coupe de France et notamment la dernière face à Clermont (0-2) samedi dernier, l’OM va se frotter à Toulouse.

Quelques changements face à Toulouse ?

Pau Lopez devrait être sans surprise dans les buts. Avec les retour de Bailly et Balerdi, et l’absence de Gigot blessé face à Clermont, le trio défensif devrait être composé de Mbemba, Bailly et Bakerdi. Nuno Tavares est de retour et pourrait retrouver son couloir, Jonathan Clauss devrait lui occuper le flan droit.

A LIRE AUSSI : OM PSG : Les larmes de Payet !

Au milieu, la doublette Veretout – Rongier devrait également être au rendez-vous. Plus haut sur le terrain, Tudor a l’embarras du choix. Ruslan Malinovskyi vient de marquer 2 buts en 3 matches et a montré de belles choses, Cengiz Ünder pourrait souffler en débutant sur le banc. La place pourrait se jouer entre Dimitri Payet et Mattéo Guendouzi. Alexis Sanchez pourrait enchainer, sauf si Tudor décide de retenter une titularisation de Vitinha.

Lopez

Mbemba Bailly Balerdi

Clauss Rongier Veretout Tavares

Malinovskyi Guendouzi

Sanchez