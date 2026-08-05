Mercato OM : La compagne de Paixão relance les rumeurs de départ

Une publication énigmatique de la compagne d’Igor Paixão a suffi à relancer les interrogations autour de l’avenir de l’ailier brésilien. Son message, « Ça restera à jamais dans mon cœur », a été interprété par certains supporters comme un possible indice de départ, sans qu’aucun élément concret ne confirme cette hypothèse.

Une phrase qui affole les supporters

Et si la compagne d’Igor Paixão 🇧🇷 venait de leak un 𝗗𝗘́𝗣𝗔𝗥𝗧 𝗣𝗥𝗢𝗖𝗛𝗔𝗜𝗡 𝗗𝗘 𝗟’𝗢𝗠 en story Instagram ? 🧐❌ “𝗖̧𝗔 𝗥𝗘𝗦𝗧𝗘𝗥𝗔 𝗔̀ 𝗝𝗔𝗠𝗔𝗜𝗦 𝗗𝗔𝗡𝗦 𝗠𝗢𝗡 𝗖Œ𝗨𝗥.” Ça ne va faire qu’alimenter des rumeurs en tout cas… (IG : jumndc) pic.twitter.com/nFHVWI0p4m — Footballogue (@Footballogue) August 4, 2026

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L’avenir d’Igor Paixão fait de nouveau parler sur les réseaux sociaux. Dans une story publiée sur Instagram, la compagne du joueur de l’Olympique de Marseille a écrit :

« Ça restera à jamais dans mon cœur. »

Faute de précision supplémentaire, ce message a rapidement nourri les spéculations autour d’un possible départ de l’ailier brésilien. Certains supporters ont interprété cette phrase comme un message d’adieu à Marseille.

Cette publication ne constitue toutefois ni une confirmation de transfert, ni une annonce officielle. Aucun