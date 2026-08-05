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Mercato OM : La compagne de Paixão relance les rumeurs de départ

Par La rédaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Une publication énigmatique de la compagne d’Igor Paixão a suffi à relancer les interrogations autour de l’avenir de l’ailier brésilien. Son message, « Ça restera à jamais dans mon cœur », a été interprété par certains supporters comme un possible indice de départ, sans qu’aucun élément concret ne confirme cette hypothèse.

Une phrase qui affole les supporters

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L’avenir d’Igor Paixão fait de nouveau parler sur les réseaux sociaux. Dans une story publiée sur Instagram, la compagne du joueur de l’Olympique de Marseille a écrit :

« Ça restera à jamais dans mon cœur. »

Faute de précision supplémentaire, ce message a rapidement nourri les spéculations autour d’un possible départ de l’ailier brésilien. Certains supporters ont interprété cette phrase comme un message d’adieu à Marseille.

Cette publication ne constitue toutefois ni une confirmation de transfert, ni une annonce officielle. Aucun

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