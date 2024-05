Mercato OM : La condition pour que Balerdi reste la saison prochaine !

L’Olympique de Marseille a pu s’apercevoir que Leonardo Balerdi a passé un cap cette saison. Pour qu’il puisse rester la saison prochaine, une condition doit être remplie !

Cette saison, les supporters ont eu la surprise de voir Leonardo Balerdi se métamorphoser. Le défenseur argentin a pris une toute nouvelle ampleur et est devenu l’un des cadres de l’équipe marseillaise. A l’OM, on réfléchit forcément à son avenir et on n’envisage pas de le faire partir cet été.

L’OM gardera Balerdi à moins d’une énorme offre

D’après La Provence, la direction aimerait bien le conserver et le joueur n’est pas contre le fait de rempiler pour une cinquième saison, malgré le fait que les Marseillais ne soient pas qualifiés pour une compétition européenne. Le quotidien local nous informe qu’une condition doit cependant être remplie.

En effet, l’Argentin ne devra pas faire l’objet d’une offre impossible à refuser pour l’OM. En cas d’énorme chèque sur la table de Pablo Longoria, les dirigeants marseillais n’auront pas d’autres choix que de le laisser filer vers un nouveau club. Pour rappel, ces derniers mois, le nom de l’Atletico Madrid revenait avec insistance.

Offre de prolongation de 2 ans avec belle revalorisation de salaire pour Balerdi d’après L’Equipe

L’Equipe avait publié un gros dossier sur l’OM, le média évoque la recherche d’un nouvel entraineur, mais fait aussi un point sur l’effectif du club. La priorité de la direction serait de conserver Leonardo Balerdi. « Sous contrat jusqu’en juin 2026, le défenseur de 25 ans s’est vu proposer récemment une prolongation de deux saisons, assortie d’une généreuse revalorisation salariale pour un joueur qui ne fait pas partie du top 10 des rémunérations marseillaises. »

L’OM aimerait en faire un élément fort de son équipe la saison prochaine mais pour cela il faut renforcer son contrat. Le quotidien sportif explique la position de Balerdi : « si un gros club européen, comme l’Atlético de Madrid, se présente, il sera difficile pour l’OM de les retenir. Si c’est une formation de moindre envergure, le jeu semble un peu plus ouvert. »