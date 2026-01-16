Mercato OM : La grosse mise au point de l’agent de Pierre-Emile Højbjerg !

Visé depuis plusieurs semaines par la Juventus, Pierre-Emile Højbjerg ne devrait pas quitter l’Olympique de Marseille lors du mercato hivernal. Le milieu de terrain danois entend poursuivre son aventure sur la Canebière, comme l’a confirmé son entourage auprès du journaliste Fabrizio Romano. Une position claire qui vient calmer les spéculations autour de l’un des cadres de l’effectif marseillais.

La Juventus attentive, mais un dossier qui n’avance pas

Depuis plusieurs semaines, le nom de Pierre-Emile Højbjerg circule du côté de la Serie A. La Juventus suit avec attention la situation du milieu international danois, apprécié pour son volume de jeu, son expérience du très haut niveau et son impact dans l’entrejeu. Des qualités qui ont rapidement fait de lui un élément important du dispositif de l’OM cette saison.

🚨🔵⚪️ EXCL — Pierre Emile Højbjerg’s agent Luca Puccinelli plays down reports on a January exit: “Pierre is 100% focused on Marseille”. “He wants to stay, do his best for OM and his total focus is on Marseille project. He wants to make special things happen at OM”. pic.twitter.com/DxmKKVNS7z — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 15, 2026



Pour autant, aucun élément concret n’est venu étayer la perspective d’un départ dès cet hiver. Le dossier n’a jamais dépassé le stade de l’intérêt, sans offre officielle transmise au club marseillais. Dans un contexte où l’Olympique de Marseille cherche avant tout de la stabilité sportive, la continuité semble privilégiée.

L’agent de Højbjerg ferme la porte à un départ hivernal

Face à l’intensification des rumeurs, l’agent du joueur, Luca Puccinelli, a tenu à clarifier la situation. Dans des propos relayés par Fabrizio Romano, il a tenu à rassurer sur l’état d’esprit de son client : « Pierre est concentré à 100% sur Marseille ». Une déclaration limpide qui confirme l’absence de velléités de départ à court terme.

L’agent du milieu danois a poursuivi en insistant sur l’implication totale du joueur dans le projet olympien : « Il souhaite rester, donner le meilleur de lui-même pour l’OM et se concentre pleinement sur le projet marseillais. Il veut accomplir de grandes choses à l’OM. » Des mots forts qui traduisent une réelle volonté de s’inscrire dans la durée.

Arrivé avec le statut de joueur expérimenté, Pierre-Emile Højbjerg s’est rapidement imposé comme un relais important de Roberto De Zerbi sur le terrain. Son profil correspond aux exigences du jeu prôné par l’entraîneur de l’OM, notamment dans la maîtrise du tempo et l’équilibre collectif.

Dans un mercato hivernal souvent synonyme d’ajustements, le maintien de Højbjerg apparaît comme une donnée essentielle pour l’Olympique de Marseille, engagé dans une saison où les objectifs sportifs restent élevés. À ce stade, aucune évolution n’est attendue, et le milieu danois demeure pleinement focalisé sur ses échéances avec le club phocéen.