Mercato OM : La décision a été prise par Manchester United pour Bailly?

L’Olympique de Marseille a récupérer Eric Bailly en prêt au mercato d’été. L’arrivée du défenseur ivoirien vire tout doucement au flop…

Lors du mercato d’été, l’Olympique de Marseille pensait se renforcer en allant récupérer Eric Bailly qui était au placard à Manchester United. Seulement, le défenseur ivoirien n’a jamais montré son plein potentiel sous le maillot olympien. Soit trop juste physiquement, soit suspendu soit en dedans, l’ancien joueur de Villarreal n’a convaincu personne à l’OM.

Si bien que Manchester United ne songe à rien d’autre qu’un transfert cet été. Si l’OM ne valide pas le nombre de matchs joués par l’Ivoirien pour le faire signer définitivement à l’issu de son prêt, il devrait figurer sur la liste des transferts d’après le journaliste anglais Samuel Luckhurst.

« Harry Maguire, Brandon Williams, Alex Telles et Anthony Martial seront tous disponibles sur le marché des transferts, tout comme Eric Bailly s’il ne parvient pas à franchir le cap des apparences pour déclencher l’obligation de Marseille de rendre son prêt permanent » Samuel Luckhurst – Source : Manchester Evening News (03/04/23)

Updates on planned outgoings, impatience with Sancho, McTominay’s future and De Gea’s #mufc contract: https://t.co/5B41XuT1b2 — Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) April 3, 2023

Bailly, c’est un échec industriel

« L’OM à amortit beaucoup de mauvaises dépenses donc ils peuvent se permettre d’offrir ces salaires. Je suis étonné que Veretout gagne plus que Sanchez. Au regard de la carrière du joueur et du fait qu’il arrive de l’Inter Milan, je m’attendais à ce qu’il soit le joueur le mieux payé de l’effectif. C’est là qu’on voit que Bailly est un échec industriel. Sortir autant d’argent pour un joueur qui joue une fois tous les six mois, c’est une erreur. Je ne suis pas extrêmement choqué quand je regarde les salaires des autres joueurs de l’OM. Under et Malinovskyi viennent de Série A, ça se paye bien. Mbemba arrive du Portugal avec toute son expérience, il faut bien le payer aussi. Vitinha est peut-être un peu haut mais il était courtisé sur le marché. » Jérémy Attali-Pietri – Football Club de Marseille (30/03/2023)