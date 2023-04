OM : Eric Di Meco commence à s’inquiéter (et pointe le match capital à venir) !

L’OM est troisième de Ligue 1, ex aequo avec Lens, mais derrière à la différence de buts. Dans les colonnes de la Provence, Eric Di Meco (ex OM) émet des doutes sur la fin de saison du club, et affirme que le match contre Lens, le 7 mai sera décisif.

L’OM n’a pu faire mieux qu’un nul 1-1 contre Montpellier à domicile le 31 mars, pendant que Lens s’est imposé 1-0 contre Rennes, le 1er avril. De plus Monaco a aussi gagné, 4-3 contre Strasbourg et que Paris a perdu 0-1 contre Lyon, hier.

Inverser Tavares et Clauss est contre productif

« J’aime beaucoup Clauss. Il est fort offensivement, mais il est aussi capable de jouer dans une défense à quatre. C’est le problème des latéraux aujourd’hui, on le voit avec Tavares qui ne peut jouer que dans un système à cinq car ils ont trop de lacunes défensivement. Clauss peut le faire même si je pense qu’il préfère ce rôle de piston qui lui laisse davantage de liberté sur le plan offensif. C’est le troisième meilleur passeur de Ligue un derrière Neymar et Messi. Je comprends qu’il est mal vécu sa non-sélection en coupe du monde parce qu’il n’y a pas de vrais latéraux en équipe de France. Quand il doit voir Koundé ou Pavard être dans les joueurs de couloir… Vu son début de saison et les manques dans ce secteur en bleu, je pensais vraiment qu’il irait. Et même avant Guendouzi et Veretout notamment ce dernier que j’ai été étonné de voir au mondial. La trêve a aussi plombé pas mal de joueurs. Entre ceux qui sont allés à la Coupe du monde sans jouer comme Guendouzi et ceux qui ne sont pas allés alors qu’ils postulaient il y a beaucoup de cas et on le voit dans tous les championnats. C’est une saison particulière avec cette coupure en plein milieu. Il faut en tenir compte même dans la forme de l’équipe en général. Mais pour moi, c’est une valeur sûre à son poste. Dieu sait que je suis un défenseur de Tudor depuis le début, mais la dinguerie c‘est de mettre Tavares à droite et Clauss à gauche c‘est incompréhensible. C’est contre-productif sportivement et mentalement ça doit être dur pour les mecs. Il ne faut pas s’étonner que certains plonge. Clauss à des circonstances atténuantes. Je ne suis pas inquiet pour la saison prochaine et même pour la fin de saison. Il rendra des services. Il a fait cinq très bons mois. Je suis plus inquiet par ce que donne l’équipe dans le sprint final. Je la sens émoussée à tous les niveaux et Lens a fait un bon résultat. J’étais confiant je le suis beaucoup moins, mais le match à Lens sera déterminant. » Eric Di Meco – Source : La Provence (3/04/2023)