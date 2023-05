Mercato OM : La destination de Guendouzi connue par Fabrizio Romano !

Mattéo Guendouzi devrait quitter l’Olympique de Marseille dès le mercato d’été. Le milieu de terrain serait très suivi par des clubs en Premier League.

L’Olympique de Marseille devrait se séparer de Mattéo Guendouzi cet été. Le milieu de terrain a perdu beaucoup de place dans la hiérarchie d’Igor Tudor et n’a plus qu’un rôle de remplaçant dans l’effectif. Bien que ses entrées soient toujours intéressantes, il n’a pas eu beaucoup de temps de jeu ces dernières semaines.

Pour regagner une vraie place dans une équipe compétitive, l’ancien joueur d’Arsenal devrait quitter l’Olympique de Marseille. Comme l’explique Fabrizio Romano ce lundi, Aston Villa est toujours attentif à sa situation mais d’autres clubs le suivent et pourraient passer à l’action dès cet été.

