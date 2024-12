Mercato OM : La direction se positionne sur un attaquant anglais?

Ce mercredi, d’après les informations du journaliste Graeme Bailey, l’Olympique de Marseille aurait coché le nom d’un jeune attaquant de Southampton : Tyler Dibling.

D’après les informations du journaliste anglais Graeme Bailey, l’OM aurait manifesté un intérêt pour le jeune ailier droit de Southampton, Tyler Dibling. Egalement suivi par d’autres clubs comme Newcastle ou Leipzig, l’attaquant réalise un bon début de saison et attire l’oeil des dirigeants des clubs européens.

🔹L’OM est intéressé par la signature de Tyler Dibling 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (18 ans), ailier droit de Southampton ! Newcastle et Leipzig sont également sur le dossier. (@GraemeBailey) #MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/p1UNl3n0UW — Infos OM (@InfosOM_) December 18, 2024

Pablo Longoria a précisé qu’il fallait visé l’équilibre et donc trouvé des portes de sortie pour des joueurs en manque de temps de jeu. Pour autant, aucun joueur important dans la rotation de De Zerbi ne sera exfiltré. Des éléments comme Mbemba ou encore Meité pourrait quitter le club. Dans l’autre sens, l’OM ne fera pas de folie mais pourra saisir des opportunités.

Utiliser le mercato pour récupérer une partie des investissements faits pendant l’été

« Ce serait irresponsable de prendre un double risque économique. Le mercato a toujours une double ambition : améliorer le sportif et améliorer un résultat économique. Une saison sans coupe d’Europe, c’est difficile économiquement. J’aimerais utiliser le mercato pour récupérer une partie des investissements faits pendant l’été. Ce serait sain pour l’économie du club. Dans la stratégie, j’aimerais vendre avant d’acheter, mais ce n’est pas un mécanisme obligatoire. On ne va pas mettre en danger la trésorerie du club, en aucun cas. On veut toujours le meilleur effectif possible, les joueurs importants de l’équipe ne sont pas en vente. Si on peut faire des opérations intéressantes avec des joueurs en manque de temps de jeu, on est ouvert. »

La conférence de presse du président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria en intégralité Pablo Longoria dresse le bilan de la première partie de saison de l’OM, du mercato de Roberto de Zerbi. Il évoque le cas Rabiot et la rumeur Pogba.