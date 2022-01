Mercato OM : La folle somme réclamée par l’Udinese pour Deulofeu !

En cas de départ de Bamba Dieng, l’Olympique de Marseille songera à Gerard Deulofeu… Pour lâcher son ailier, l’Udinese réclamerait une énorme somme !

Ce mardi soir, La Provence ainsi que RMC Sport affirmaient que l‘Olympique de Marseille recevait des offensives de la part de clubs anglais pour Bamba Dieng. Florent Germain, correspondant à Marseille pour RMC nous informe que la piste menant à Gerard Deulofeu est bien réelle, surtout en cas de départ de Dieng.

L’Udinese veut 20 à 25M€ pour Deulofeu !

La Gazzetta Dello Sport explique dans son édition du jour que l’Udinese est prêt à écouter les avances de l’Olympique de Marseille pour Gerard Deulofeu… Le club italien l’évaluerait entre 20 et 25 millions d’euros. Une somme importante qui devrait peut-être rebuté les avances marseillaises.

🔄 L’#Udinese 🇮🇹 valorise 𝐆𝐞𝐫𝐚𝐫𝐝 𝐃𝐞𝐮𝐥𝐨𝐟𝐞𝐮 🇪🇸 entre 20 et 25M€, les discussions avec les dirigeants Marseillais ne débuteront uniquement que si l’#OM se présente avec ce montant. #MercatOM | #TeamOM 🗞 La gazzetta dello sport pic.twitter.com/WzojwiN2la — 𝙻𝚊𝙼𝚒𝚗𝚞𝚝𝚎𝙾𝙼 (@LaMinuteOM_) January 26, 2022

Pablo Longoria sur un départ de Milik ou Dieng cet hiver

Présent en conférence de presse pour la présentation officielle de Cédric Bakambu, Pablo Longoria en a profité pour évoquer la suite du mercato de l’Olympique de Marseille et notamment les cas de Milik et Dieng, tous deux annoncés sur le départ cet hiver.

« L’arrivée de Bakambu va-t-elle entrainer un départ de Milik ou Dieng ? Absolument pas ! Cédric peut jouer à plusieurs postes, il y a beaucoup de solutions avec lui… On disait qu’on avait besoin de ce type de profil offensif. Bakambu a joué comme ailier, en second attaquant, comme premier attaquant… C’est un profil qui offre beaucoup de solutions individuelles. Dans le marché actuel, c’est difficile à trouver. C’est de plus en plus rare ». . » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (14/01/2022)