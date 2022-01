Mercato : La condition pour que l’OM continue de recruter cet hiver !

Un départ de Bamba Dieng est évoqué depuis ce mardi soir… Pour le remplacer, l’OM songerait à Gérard Deulofeu. Alexandre Jacquin explique qu’il faudra absolument des départs avant de recruter.

Depuis plusieurs jours, les noms de joueurs pour la suite du mercato se multiplient. Avec les arrivées de Kolasinac et Bakambu, Longoria a déjà palier le départ de Jordan Amavi et renforcé l’attaquant marseillaise.

Dieng, le dossier chaud de la fin du mercato?

Pourtant, les noms de Samuel Gigot et Gérard Deulofeu reviennent avec insistance. Si pour le premier, un accord existerait déjà pour une arrivée à la fin de son contrat en juin prochain, le second serait une alternative à un départ de Bamba Dieng selon RMC.

La Provence confirme également cette hypothèse en affirmant via Alexandre Jacquin qu’aucun joueur ne pourra débarquer à l’Olympique de Marseille s’il n’y a pas de départ… Celui de Bamba Dieng ne semble pas être exclut par les dirigeants, surtout après les offensives anglaises. Le club serait prêt à discuter contre un chèque de minimum 10 millions d’euros.

L’#OM ne pourra pas recruter de joueur supplémentaire sans départ. La cote de #Dieng ne cesse d’augmenter et il sera sans doute le dossier chaud de la fin du #MercatOM… Pablo #Longoria et les dirigeants olympiens estiment sa valeur à 15M€. À lire demain dans @laprovence — Alexandre Jacquin (@AJac13) January 25, 2022

Longoria répond aux rumeurs de départ de Milik et Dieng

Présent en conférence de presse pour la présentation officielle de Cédric Bakambu, Pablo Longoria en a profité pour évoquer la suite du mercato de l’olympique de Marseille et notamment les cas de Milik et Dieng, tous deux annoncés sur le départ cet hiver.

« Au niveau numérique, nous sommes bien. Les arrivées de Bakambu et Kolasinac nous renforcent mais ça dépend des mouvements dans les derniers jours. (…) L’arrivée de Bakambu va-t-elle entrainer un départ de Milik ou Dieng ? Absolument pas ! Cédric peut jouer à plusieurs postes, il y a beaucoup de solutions avec lui… On disait qu’on avait besoin de ce type de profil offensif. Bakambu a joué comme ailier, en second attaquant, comme premier attaquant… C’est un profil qui offre beaucoup de solutions individuelles. Dans le marché actuel, c’est difficile à trouver. C’est de plus en plus rare » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (14/01/2022)