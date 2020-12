Mercato OM : La gestion de Villas-Boas sur le dossier Mitroglou remise en cause par une psychologue du sport…

Sur Canal +, une psychologue du sport a remis en cause la gestion de Villas-Boas sur le dossier Mitroglou.

Ce dimanche sur Canal +, un dossier a été réalisé sur les joueurs placardisés comme Mitroglou et Jesé Rodriguez au PSG.

ÊTRE AU PLACARD? peut-être que certains joueurs ne s’en remettront pas — MERIEM SALMI

Si le Parisien a été libéré de son contrat il y a quelques jours, le Grec est toujours à Marseille mais n’a aucune chance de jouer. Une psychologue du sport juge cette gestion « extrêmement violent(e) »…

A LIRE AUSSI : OM : Ce que Villas-Boas a compris pour enchaîner les victoires en Ligue 1 selon Djellit…

« C’est une décision unilatérale, elle n’est pas discutable, elle n’est pas négociable. C’est extrêmement violent. Un joueur de football va s’entraîner pour faire des matchs, il ne s’entraîne pas simplement pour s’entraîner. Il n’a plus de sens, on est dans l’incohérence pour un joueur de football. Ça laisse des traces, des séquelles et peut-être même que certains joueurs ne s’en remettront pas » Meriem Salmi – Source : Canal + (13/12/20)