OM : Rami pointe du doigt ce gros défaut de Mitroglou et Radonjic !

Devenu consultant sur RMC Sport, Adil Rami a été interrogé par un auditeur de la radio sur le cas de Kostas Mitroglou. Il a donné son opinion sans langue de bois en rajoutant une couche sur Nemanja Radonjic…

Interrogé par un auditeur sur le cas Mitroglou, Adil Rami a été clair. Si l’international grec a des qualités, il est trop nonchalant. Et l’ancien défenseur central de l’OM pointe aussi du doigt Radonjic coupable à ses yeux du même défaut…

Mitroglou a un côté nonchalant et Radonjic c’est pareil — Rami

« Mitroglou il avait le niveau, il a quelque chose. Mais certains joueurs c’est compliqué il faudrait rentrer dans leur tête pour comprendre ce qui se passe. Mitroglou est habile devant les cages, à l’entrainement il est là. Mais il a un côté nonchalant et moi j’avais du mal avec ça. Je mets un autre joueur dans la merde aussi mais Radonjic c’est pareil. Les mecs sont talentueux, il y a quelque chose mais c’est ce côté nonchalant que je ne comprendrais jamais. Tu fais l’un des métiers les plus beau du monde, comment tu peux être nonchalant comme ça. C’est compliqué pour les supporters, pour tout le monde, mais aussi pour moi qui était sur le terrain. Lors des oppositions titulaires contre remplaçants, je savais que je n’allais pas avoir de problème sur les relances… C’est dommage. Quand je regarde les matches de l’OM, je vois Radonjic, je me dis qu’ils vont jouer en contre. Il va très vite, mais cela ne suffit pas, le côté nonchalant il plombe ton talent. C’est frustrant et énervant et parfois tu as envie de les… »

Adil Rami – source : RMC (26/10/2020)

🎙💬 « Sur ce que j’ai vu là, je ne vois pas Marseille en Ligue des Champions l’année prochaine. » ⚪🔵 Pour @Rami13officiel, « il est temps de changer l’attaque marseillaise » car pour le moment, il n’est pas du tout convaincu par le niveau de l’OM. #rmclive pic.twitter.com/SdpC25e9nC — Top of the Foot (@topofthefoot) October 26, 2020

