Mercato OM : La grosse mise au point d’Angers pour Himad Abdelli

Écarté du groupe angevin ces derniers jours, Himad Abdelli fait l’objet de nombreuses interrogations. En toile de fond, l’intérêt supposé de l’Olympique de Marseille. Du côté d’Angers, la direction a tenu à faire une mise au point, évoquant une décision liée à l’état mental du joueur et non à une sanction.

La situation de Himad Abdelli continue d’alimenter les discussions en ce mercato hivernal. Alors que le milieu offensif angevin ne figure plus dans le groupe professionnel, Angers SCO a pris la parole pour expliquer ce choix, dans un contexte marqué par les rumeurs persistantes autour d’un possible intérêt de l’OM.

Une décision assumée, sans notion de sanction

Le dirigeant sportif d’Angers, Laurent Boissiere, a tenu à clarifier la situation. Selon lui, la mise à l’écart d’Abdelli ne relève ni d’une sanction disciplinaire ni d’un choix sportif définitif. Le club estime simplement que le joueur n’est pas, à l’instant T, dans les meilleures dispositions mentales pour répondre aux exigences du haut niveau. Une analyse partagée avec l’entraîneur Alexandre Dujeux, qui souhaite s’appuyer sur un groupe totalement mobilisé.

A lire aussi : OM – Lens : A quelle heure ? Sur quelle chaine TV ?

Le rêve marseillais en toile de fond, un avenir encore ouvert

Angers assume également que l’intérêt de l’Olympique de Marseille pèse dans la réflexion du joueur. « Je peux comprendre qu’un garçon ait un rêve et que ce rêve soit l’OM », a reconnu Laurent Boissiere, tout en insistant sur la nécessité de protéger le collectif et le projet sportif du club. Pour autant, la porte n’est pas fermée. En cas de maintien à Angers, Abdelli pourrait réintégrer le groupe. Une situation évolutive, étroitement liée à l’issue de ce mercato d’hiver.