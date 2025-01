Mercato OM : La grosse mise au point de l’avocat de Mbemba !

L’OM a fixé le prix de Chancel Mbemba à 3 millions d’euros, attirant l’attention de plusieurs clubs, mais le défenseur a refusé une offre du Stade Rennais. Son avocat a démenti les informations selon lesquelles il aurait rejeté des propositions, précisant qu’aucune offre concrète n’avait été reçue et que Mbemba respecterait son contrat à Marseille jusqu’à la fin de son aventure, tout en restant ouvert à une proposition sérieuse.

Selon FootMercato, l’OM et Chancel Mbemba semblent donc sur le point de se séparer, le club marseillais ayant fixé le prix du joueur à 3 millions d’euros, ce qui a attiré l’attention de plusieurs clubs. Après une approche de Montpellier en novembre, Al-Fateh en Saudi Pro League aurait aussi montré son intérêt pour le défenseur. De plus, le Stade Rennais s’est positionné fin décembre, juste avant l’ouverture du mercato d’hiver. Cependant, malgré un salaire de 320 000 euros par mois, Mbemba aurait refusé l’offre bretonne. Cependant, son avocat a fermement démenti ces informations ce mercredi dans La Provence.

Mbemba n’a pas reçu la moindre offre concrète lors du présent mercato

Maître Grégory Ernes, avocat de Mbemba, a précisé la situation de son client : « Les informations qui circulent sont fausses. Depuis son arrivée à l’OM, comme joueur libre, Chancel Mbemba a toujours eu une attitude exemplaire envers le club. Lorsqu’il lui a été annoncé qu’il serait exclu du premier groupe d’entraînement, il a entrepris de s’entraîner deux fois plus. Aujourd’hui, il lit qu’il refuserait toutes les offres de transfert qui lui seraient faites. Ceci est totalement faux. Il n’a pas reçu la moindre offre concrète lors du présent mercato. C’est bien la somme importante réclamée qui repousse immédiatement les clubs potentiellement intéressés. Puisque aucune porte de sortie ne s’ouvre, il n’a d’autre choix que de se comporter comme le professionnel engagé qu’il est : il respectera son club et ses engagements contractuels jusqu’à la fin de son aventure marseillaise. Toutefois, si une offre venait à se présenter, Chancel Mbemba sera ravi de l’examiner avec sérieux et transparence, pour qu’une solution puisse être trouvée dans l’intérêt de tous. »