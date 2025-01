Mercato OM : Ciblé en début de mercato, ce défenseur va filer au Brésil !

L’OM a longtemps cherché un défenseur central droit, pouvant éventuellement dépanné dans le couloir. Finalement le club a opté pour l’ancien de la Lazio Luiz Felipe Ramos. D’autres pistes comme celle menant à Danilo ont été explorées…

Danilo, le défenseur de la Juventus, a pris la décision de quitter l’Europe pour revenir au Brésil. Après plusieurs saisons en Serie A, l’international brésilien semble prêt pour un nouveau défi dans son pays natal. Alors qu’il a été annoncé dans le viseur de l’OM, puis proche de Naples, il aurait décidé de quitter l’Europe. Plusieurs clubs brésiliens ont montré leur intérêt pour recruter l’ex-joueur de Palmeiras, mais c’est Flamengo qui mène actuellement la course pour le faire revenir en Serie A brésilienne.

En effet, Fabrizio Romano précise, « Danilo a décidé de retourner au Brésil comme prochaine étape de sa carrière après la Juventus. Flamengo mène la course pour le faire revenir au Brésil, Santos a également fait une approche. »

🚨🇧🇷 Danilo has decided to return to Brazil as next step for his career after Juventus.

Flamengo are leading the race to bring him back to Brazil, Santos also made an approach. pic.twitter.com/XVRKmsPIIH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 21, 2025