Mercato OM : la grosse mise au point du président de Bruges pour Ordonez !

Le mercato de l’Olympique de Marseille reste au cœur de l’actualité, notamment autour du défenseur équatorien Joel Ordoñez (21 ans), sous contrat avec le Club Bruges. Dans un entretien accordé au quotidien belge De Standaard, le président du club brugeois, Bart Verhaeghe, est intervenu pour clarifier sa position, rappelant que toute négociation se ferait strictement aux conditions financières fixées par le club.

Verhaeghe a insisté : un transfert ne pourra se faire que si les intérêts du club vendeur sont respectés. Il a souligné que dans ce type de dossier, trois parties sont concernées : le joueur, le club vendeur (le Club Bruges) et le club acheteur (l’OM) ; chacune a des enjeux à prendre en compte. En guise d’exemple, il a cité le transfert d’Ardon Jashari à l’AC Milan pour 34 millions d’euros (plus 3 millions en bonus), en précisant que le prix avait été fixé à l’avance, sans négociation à la baisse.

Bruges a fixé un prix pour Ordonez et ne négociera pas !

“Il fut un temps où il était inconcevable qu’un joueur refuse de jouer pour obtenir un transfert. Désormais, cela arrive, et en tant que footballeur, on peut comprendre ce type de réaction. Mais il faut aussi considérer les intérêts de l’institution. Dans une telle affaire, trois parties sont concernées : le joueur, le club vendeur et le club acheteur. À titre d’exemple, Ardon Jashari, qui a finalement rejoint l’AC Milan pour 34 millions d’euros (+3 millions en bonus), avait un prix fixé et rien de plus. Nous suivons cette ligne de conduite. Joel Ordonez attire de nombreux clubs, mais nous avons également été clairs avec lui.”

Le message est clair : si Joel Ordoñez suscite un fort intérêt à Marseille, le Club Bruges ne cédera qu’aux conditions financières qu’il juge satisfaisantes. Selon les dernières sources fiables :

L’OM a formulé plusieurs offres, toutes situées entre 30 et 32 millions d’euros , potentiellement assorties de bonus.

, potentiellement assorties de bonus. Bruges refuse pour l’instant ces propositions, réclamerait entre 35 et 40 millions, évoquant même un blocage à 37,5 millions selon certains médias.

Les négociations s’annoncent donc comme un bras de fer financier. L’OM souhaite visiblement renforcer sa défense — notamment pour la Ligue des Champions — avec un joueur au potentiel prometteur et polyvalent, capable de s’imposer rapidement. Toutefois, le coût demandé par Bruges pourrait poser problème, surtout si d’autres clubs viennent s’ajouter à la concurrence. D’ailleurs le club aurait jeté son dévolu sur Lutsharel Geertruida selon Fabrizio Romano…

🤝Selon @FabrizioRomano l’OM aurait un accord avec le latéral droit néerlandais Geertruida ! 🇳🇱 “L’Olympique de Marseille est en pourparlers pour recruter Lutsharel #Geertruida comme nouveau défenseur. Les négociations avec le RB Leipzig sont bien avancées, le joueur souhaitant… https://t.co/HLkOf76QAF — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 30, 2025



Le joueur, quant à lui, se montre visiblement impatient, ayant exprimé sa volonté de rejoindre Marseille. Cependant, seul un accord répondant aux exigences de Bruges lui permettra de concrétiser ce transfert.