Mercato OM : La Juventus et le Milan refroidis pour Balerdi… une opportunité en Premier League ?

Annoncé sur le départ lors du prochain mercato, Leonardo Balerdi suscite l’intérêt de plusieurs clubs italiens. Mais les exigences financières de l’Olympique de Marseille compliquent sérieusement les discussions. Une situation qui pourrait rebattre les cartes sur le marché des défenseurs.

La Juventus et le Milan refroidis par le prix de l’OM

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Selon les informations croisées de TMW, Leonardo Balerdi figure une nouvelle fois sur les tablettes de la Juventus Turin et du Milan AC. Le défenseur central de l’Olympique de Marseille est régulièrement associé à la Serie A depuis plusieurs saisons, preuve de sa cote sur le marché européen.

Cependant, un obstacle majeur se dresse dans ce dossier : le prix fixé par les dirigeants olympiens. Toujours d’après ces sources, l’OM valoriserait son joueur à plus de 30 millions d’euros. Un montant jugé trop élevé par les deux clubs italiens, qui ne seraient pas disposés à s’aligner dans l’immédiat.

Le média italien précise que la Juventus comme le Milan AC n’envisageraient de passer à l’action que si l’Olympique de Marseille revoit ses exigences à la baisse.

La Premier League en embuscade

Cette situation pourrait profiter à d’autres prétendants, notamment en Premier League, où les capacités financières sont supérieures. Toujours selon ces informations, Nottingham Forest surveille de près la situation de Leonardo Balerdi.

Arrivé en 2020 sous la forme d’un prêt, l’international argentin avait ensuite été transféré définitivement pour environ 11 millions d’euros. Depuis, il s’est imposé comme un élément central de la défense de l’OM, avec 195 matchs disputés sous le maillot marseillais.

Dans un effectif marqué par de nombreux changements sous la présidence de Pablo Longoria, Leonardo Balerdi fait figure de rare stabilité. En cas de départ lors du prochain mercato OM, le club phocéen pourrait ainsi réaliser une plus-value significative, tout en ouvrant un nouveau chantier défensif.