Mercato OM : La mise au point de Benatia !

À quelques heures du début de la campagne européenne de l’Olympique de Marseille, Mehdi Benatia a accordé un entretien au Monde. Le dirigeant marseillais a livré son ressenti sur un été mouvementé marqué par le mercato, des tensions internes et le départ d’Adrien Rabiot.

L’ancien international marocain a décrit l’état d’esprit qui règne désormais à l’OM : « Je me sens en confiance et surtout rassuré parce qu’on a eu un mois d’août très compliqué émotionnellement, entre les départs, les arrivées, ces deux défaites, le départ d’Adri… Alors qu’on avait fait une super préparation et que tous les feux étaient au vert, il a fallu rester concentré pour finir ce mercato. On a fait ce qu’on souhaitait, avec de la jeunesse, de la qualité, de l’expérience, dans nos limites financières. On est contents : l’engouement est revenu et l’atmosphère a changé à l’intérieur du groupe. »

Benatia revient sur un mois d’août sous tension

Le mois d’août a pourtant laissé des traces. À Rennes, une altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe a dégénéré, entraînant leur mise à l’écart et leur placement sur la liste des transferts. La mère et agente du milieu français, Véronique Rabiot, a multiplié les critiques envers Roberto De Zerbi et la direction marseillaise, accentuant les tensions. Finalement, Rabiot a pris la direction de l’AC Milan, où il a retrouvé Massimiliano Allegri.

Benatia explique sa relation avec Rabiot et son départ

Proche du joueur depuis son arrivée à l’OM, Benatia a tenu à rappeler son lien particulier avec l’international français : « Je suis très proche d’Adrien, que j’aime beaucoup. Je l’ai toujours dit, avant, pendant et après l’épisode. Mais malheureusement, il y a eu cet événement qui, pour moi, est allé trop loin, et a ensuite dégénéré quand sa famille s’en est mêlée… C’est regrettable, parce que c’est une belle personne et un grand professionnel. On aurait aimé que ça se règle de façon différente. »

Le bras droit de Pablo Longoria confirme que la porte n’était pas fermée à une prolongation, mais les circonstances ont mené à une séparation : « Je n’avais qu’une envie en tête : fermer la parenthèse, pour ne pas traîner le dossier toute l’année […] Soit Adrien se décidait de faire ce qu’il fallait pour qu’on puisse le réintégrer, soit on facilitait les choses pour qu’il aille ailleurs. »

Finalement, le transfert s’est conclu à un prix supérieur à celui initialement envisagé, ce que Benatia considère comme une forme de reconnaissance envers le joueur.

