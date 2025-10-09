Mercato OM : La mise au point de De Zerbi sur les contacts avec ces deux gros clubs !

Roberto De Zerbi, entraîneur de l’Olympique de Marseille, a accordé une interview au Corriere della Sera ce jeudi dans laquelle il est revenu sur les coulisses de son arrivée à l’OM à l’été 2024. Le technicien italien y a confirmé avoir été approché par plusieurs grands clubs européens, dont le Bayern Munich, avant de s’engager sur la Canebière.

Interrogé par le quotidien italien sur les rumeurs qui avaient circulé autour de lui avant son arrivée à Marseille, De Zerbi a reconnu l’existence de contacts avec le club bavarois. « Très proche du Bayern avant l’OM ? Cela me paraît un manque de respect d’en parler, mais il y a eu quelque chose », a-t-il confié, tout en refusant d’en dire davantage sur la nature exacte des échanges.

De Zerbi confirme des discussions avec le Bayern

Ces déclarations viennent confirmer ce que la presse européenne avait déjà évoqué au printemps 2024 : après son départ de Brighton, l’entraîneur italien figurait sur la short-list de plusieurs clubs majeurs, notamment du Bayern Munich, qui cherchait alors un successeur à Thomas Tuchel. Finalement, c’est à l’OM que De Zerbi a choisi de poursuivre sa carrière, séduit par le projet marseillais et par la perspective de bâtir une équipe compétitive autour de jeunes talents prometteurs.

« L’Italie me manque, mais je suis bien à l’étranger »

S’il n’a jamais entraîné en Serie A depuis son départ de Sassuolo en 2021, De Zerbi n’a pas caché son attachement à son pays natal. « Milan ? Jamais. L’Italie me manque ? Oui, je suis italien et je suis beaucoup le championnat. Mais je suis bien à l’étranger », a-t-il expliqué. Une manière de rappeler son lien fort avec le football transalpin, sans pour autant laisser planer le doute sur son avenir immédiat.

Installé à Marseille depuis quelques mois, Roberto De Zerbi s’attache désormais à redonner à l’OM son prestige européen. Ses débuts convaincants en Ligue 1 et en Coupe d’Europe confirment qu’il a trouvé à Marseille un environnement propice à sa philosophie de jeu exigeante.