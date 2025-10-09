OM : De Zerbi l’avoue, “c’est probablement la meilleure chose que j’ai faite”

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi, s’est confié ce jeudi au Corriere della Sera dans une interview où il livre un regard passionné et sincère sur son aventure phocéenne. Le technicien italien, fidèle à son discours sans détour, a évoqué ce qui rend Marseille si spéciale à ses yeux, mais aussi un moment clé de la saison dernière : le fameux ritiro, ce stage d’union organisé pour ressouder son groupe.

Pour De Zerbi, le lien entre la ville et le football est total, viscéral, presque culturel. « Marseille est spéciale ? Comme Foggia il y a dix ans. Le mode de vivre le football est le même et c’est celui qui me convient. Je ne sais pas si je suis l’entraîneur idéal pour eux, mais c’est le lieu idéal pour moi ; pour la valeur qu’il donne au football ; toutes les contradictions sociales sont oubliées pendant 90 minutes. Tu le ressens », a-t-il expliqué.

Des propos forts qui traduisent la fusion entre un entraîneur au tempérament volcanique et un environnement où le football dépasse le simple cadre sportif. Pour De Zerbi, l’OM n’est pas seulement un club : c’est une ville qui vit et respire à travers son équipe, dans la douleur comme dans l’extase.

Le « ritiro », un tournant décisif

L’Italien est également revenu sur un épisode marquant de la saison passée : le ritiro, cette retraite improvisée décidée après une série de contre-performances à domicile. Loin d’être une sanction, cette mise au vert a été, selon lui, un déclic collectif. « C’est probablement la meilleure chose que j’ai faite, la plus proche de moi : j’ai écouté et compris le mécontentement des garçons, qui n’étaient pas performants à domicile. J’ai fait quelque chose de puissant pour les aider à se connaître », a confié le coach.

Il détaille ensuite cette démarche introspective : « J’ai organisé trois réunions : la première, nous avons fait ressortir les sentiments négatifs que nous avions au Vélodrome ; le lendemain, chaque joueur a partagé les valeurs auxquelles il s’identifiait, nous les avons écrites et affichées ; puis nous avons montré une vidéo sur les supporters du Vélodrome, pour qu’ils comprennent à qui ils avaient affaire ».

Un processus de cohésion qui a marqué un tournant dans la saison marseillaise, scellant la relation entre les joueurs et leurs supporters. En quelques phrases, Roberto De Zerbi rappelle qu’à Marseille, le football n’est jamais anodin : c’est une affaire d’identité, de cœur et de partage.