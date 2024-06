Mercato OM : La nouvelle confirmation de Fabrizio Romano sur De Zerbi !

L’Olympique de Marseille devrait bien officialiser l’arrivée de Roberto De Zerbi dans les prochaines heures voire jours. Fabrizio Romano explique les détails qui poussent les Marseillais à l’attente.

L’OM doit attendre pour annoncer l’arrivée de Roberto De Zerbi. En effet, cela fait plusieurs jours qu’un accord est annoncé entre les deux parties mais pourtant le coach italien n’a toujours pas signé. Pour quelle raison? D’après Fabrizio Romano, il ne faut pas avoir d’inquiétudes.

L’entraîneur et l’OM ont bien un accord et il n’y a plus aucun doute sur sa signature. Il ne resterait que des soucis administratifs à régler. « L’équipe juridique de l’OM travaille sur les démarches formelles, les avocats sont dessus mais toutes les parties confirment qu’il n’y a aucun doute sur sa nomination« , explique le journaliste dans un post sur X ce samedi soir.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Aguerd a sa préférence en Ligue 1 ?

🔵⚪️ No issues between Roberto de Zerbi and Olympique Marseille.

OM legal team working on formal steps, lawyers on it but all parties confirm zero doubts on his appointment.

First signing for RdZ still expected to be Brassier from Brest. pic.twitter.com/bFmWBADk1b

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2024