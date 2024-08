Mercato OM : La piste Nketiah en danger ? (Romano)

Eddie Nketiah est bel et bien une cible de l’Olympique de Marseille pour le poste d’avant-centre. Malheureusement, son club, Arsenal, se montre gourmand. Trop ?

Fabrizio Romano a en effet expliqué aujourd’hui qu’il n’y avait toujours pas d’accord entre les deux clubs et que les Marseillais pourraient commencer à regarder ailleurs étant donné les exigences très élevées des Gunners.

« Arsenal veut au moins 35M€ plus des bonus pour Eddie Nketiah. C’est la raison pour laquelle Arsenal a décidé de rejeter la proposition de 27M€ de l’Olympique de Marseille, comme révélé ce Vendredi. Il n’y a pas d’accord entre les deux clubs à l’heure actuelle et l’OM pourrait commencer à regarder vers de nouvelles pistes. »

🔴⚪️ Understand Arsenal want at least €35m plus sell-on clause for Eddie Nketiah.

That’s why Arsenal decided to reject €27m proposal from Olympique Marseille, as revealed on Friday.

No agreement between clubs so far and OM could now start to look also at new options. pic.twitter.com/6usueJwSv9

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2024