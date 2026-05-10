Mercato OM : la première grosse décision du président Richard se confirme !

En pleine crise sportive et institutionnelle, l’Olympique de Marseille avance sur un dossier majeur de son mercato interne. Selon les informations concordantes de L’Équipe et de Foot Mercato, Grégory Lorenzi devrait devenir le prochain directeur sportif de l’OM, sauf retournement de situation de dernière minute.

Le chantier est immense pour le futur organigramme de l’Olympique de Marseille. Après une saison marquée par une instabilité permanente, le club phocéen prépare déjà sa reconstruction. La probable arrivée de Grégory Lorenzi constitue ainsi une première décision forte pour lancer le nouveau projet porté par Stéphane Richard, attendu à la présidence opérationnelle du club au début du mois de juillet.

A lire : Mercato OM : Grégory Lorenzi se rapproche !

L’OM accélère pour sécuriser Grégory Lorenzi

Courtisé également par l’OGC Nice, Grégory Lorenzi aurait finalement choisi le projet marseillais. D’après les informations publiées par L’Équipe puis confirmées par Foot Mercato, un accord verbal a été trouvé entre les différentes parties. Les derniers détails administratifs restent désormais à finaliser avant une officialisation attendue dans les prochaines semaines.

Le dirigeant de 42 ans s’est forgé une solide réputation du côté du Stade Brestois, où il a participé à la structuration sportive du club breton et à sa progression en Ligue 1. Son profil est perçu à Marseille comme celui d’un bâtisseur capable de remettre de l’ordre dans une organisation sportive fragilisée ces derniers mois.

Cette nomination intervient dans un contexte extrêmement tendu autour de l’OM. Entre les mauvais résultats sportifs, la perte d’autorité en interne et les récents débordements lors de la mise au vert à la Commanderie, la direction souhaite rapidement rétablir un cadre plus strict autour du groupe professionnel.

Une nouvelle organisation sportive en préparation

Le départ programmé de Medhi Benatia, resté en poste jusqu’à la fin de saison malgré sa volonté de quitter ses fonctions depuis plusieurs mois, obligeait l’Olympique de Marseille à agir rapidement. Sans véritable pilote pour préparer le prochain mercato estival, le club devait avancer sur un profil expérimenté et capable d’incarner une nouvelle dynamique.

Selon plusieurs sources, Grégory Lorenzi pourrait être accompagné de son frère, Yannick Lorenzi, avec lequel il collaborait déjà à Brest. Une configuration qui permettrait au futur directeur sportif de s’appuyer sur une équipe de confiance dès son arrivée à Marseille.

Pour l’OM, cette future nomination représente surtout le début d’une profonde restructuration sportive après une saison extrêmement décevante en Ligue 1. Le club marseillais espère désormais retrouver une stabilité institutionnelle afin de préparer plus sereinement le prochain exercice.