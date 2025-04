Mercato OM : La presse italienne confirme pour De Zerbi !

Roberto De Zerbi, actuel entraîneur de l’OM, serait en tête de liste pour prendre les commandes du Milan AC la saison prochaine. Son profil et sa philosophie de jeu séduisent les dirigeants milanais, qui envisagent un changement de cap.

L’avenir de Roberto De Zerbi pourrait s’écrire loin de l’OM. Selon plusieurs médias italiens, dont la Gazzetta dello Sport, l’entraîneur marseillais serait en pole position pour prendre les rênes du Milan AC la saison prochaine. Son profil séduirait les dirigeants milanais, notamment pour ses idées de jeu et son passé au club.

A lire : OM : Le club a tranché pour Mbemba !

Le Milan AC fait de Roberto De Zerbi sa priorité pour la saison prochaine ?

Toujours d’après la Gazzetta, De Zerbi serait désormais la priorité du club lombard, devançant d’autres techniciens comme Antonio Conte et Massimiliano Allegri. Le Corriere della Sera et La Repubblica confirment également cet intérêt, tout en évoquant l’hypothèse, plus lointaine, d’un rêve Pep Guardiola.

Gazzetta : Roberto De Zerbi est en pole position pour le banc du #Milan la saison prochaine. Son profil plaît pour ses idées de jeu et son passé au club. L’actuel technicien de l’#OM est passé devant Conte et Allegri. pic.twitter.com/yzTDsdQkl6 — GuillaumeMP (@Guillaumemp) April 2, 2025



L’arrivée probable de Fabio Paratici au poste de directeur sportif du Milan AC pourrait accélérer le dossier. Le dirigeant italien, ancien de la Juventus, aurait une influence sur les choix stratégiques du club, et le nom de De Zerbi reviendrait avec insistance dans les discussions.

Si Roberto De Zerbi est sous contrat avec l’OM, son avenir pourrait se jouer dans les prochaines semaines, en fonction de la volonté des dirigeants marseillais et des ambitions du Milan AC. Une non qualification en Ligue des Champions avec l’OM pourrait pousser le technicien italien a quitter Marseille.