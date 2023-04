Mercato OM : La priorité de Longoria pour muscler l’entrejeu de son équipe cet été !

Afin de remplacer Mattéo Guendouzi dont le départ est déjà programmé lors du prochain mercato, Pablo Longoria aurait ciblé Denis Zakaria, milieu international suisse de Chelsea prêté cette saison par la Juventus. Après deux saisons à l’Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi devrait quitter le club lors du prochain mercato. Devenu remplaçant sous les ordres d’Igor Tudor, le milieu de terrain de 24 ans est poussé vers la sortie. Actuellement sous contrat jusqu’en 2025, l’ancien joueur d’Arsenal pourrait rapporter entre 20 et 30 millions d’euros au club olympien. Aston Villa et West Ham auraient déjà manifesté leur intérêt pour le recruter. Avec ce départ déjà programmé, l’OM devra trouver un remplaçant à Mattéo Guendouzi. Selon les dernières informations de Foot Mercato, Pablo Longoria aurait ciblé un joueur de la Juventus Turin.

🚨EXCL : Denis Zakaria 🇨🇭💫 ▫️ Denis Zakaria est tout en haut de la short list de l’OM. ▫️Le milieu de terrain est prêté par la Juventus à Chelsea cette saison. Avec @sebnonda pic.twitter.com/hVWSug7ir8 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) April 20, 2023

Zakaria dans le viseur de Longoria

Le président marseillais aurait identifié Denis Zakaria pour remplacer Mattéo Guendouzi dans l’entrejeu marseillais. Surnommé The Octopus (la pieuvre) grâce à son énorme volume de jeu au milieu de terrain serait la priorité des dirigeants olympiens, la piste menant à Matheus Uribe ayant pris du plomb dans l’aile. Actuellement sous contrat avec la Juventus Turin jusqu’en 2026, il est prêté cette saison à Chelsea. Malgré son faible temps de jeu, il a récemment fait parler de lui en réalisant une prestation XXL contre Manchester City en championnat. Depuis ce match, Zakaria n’a pris part qu’à 6 rencontres de Premier League avec les Blues. Il ne sera pas conservé par Chelsea et devrait retourner à la Juve à l’intersaison. Si cet intérêt se confirme, Pablo Longoria pourra compter sur les excellentes relations entre la Vieille Dame et l’OM. Le président devra discuter de l’avenir d’Arkadiusz Milik dans les prochaines semaines et pourrait rapidement passer à l’action pour l’international suisse de 24 ans.