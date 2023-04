Situation contrastée pour ces 3 marseillais prêtés en Liga !

Dans le journal L’Equipe, un point sur Luis Suarez, Pol Lirola et Jordan Amavi a été proposé dans un article ce jeudi. Tous les trois encore sous contrat avec l’OM, ils sont prêtés pour la saison en Liga. Si Luis Suarez retrouve du temps de jeu, Pol Lirola et Jordan Amavi n’arrivent pas à prouver.

Du temps de jeu à Almeria

Luis Suarez, 25 ans, est sous contrat avec l’OM jusqu’en 2027. Avec un faible temps de jeu et une concurrence rude au poste d’avant centre, avec Alexis Sanchez, il a fini par revenir en Espagne, à l’UD Almeria. Sa valeur marchande est estimée à 9 millions d’euros.

Ses performances à Almeria, son nouveau club, ne sont pour le moment pas suffisantes pour convaincre les dirigeants marseillais de l’installer à la tête de l’attaque la saison prochaine, à la place de Sanchez ou Vitinha. Mais Luis Suarez retrouve des minutes de jeu. Il a débuté 12 des 14 rencontres auxquelles il a pu participer, pour un total de 2 buts et 2 passes décisives. Au départ remplacé en cours de match, il a effectué l’intégralité des trois dernières rencontres, et été élu homme du match contre le Celta Vigo. De quoi lui redonner confiance.

Toujours pas au point à Elche

Pol Lirola (25 ans) est prêté à Elche et est sous contrat avec l’OM jusqu’en 2026. Pendant la première partie de saison, le latéral marseillais a eu du mal à s’imposer à Elche, dernier de Liga. Lors de cette phase retour du championnat, l’espagnol a encore plus de mal à se faire sa place. Il peine à débuter les rencontres, il a foulé la pelouse qu’à deux reprises pour un total d’un peu plus d’une heure de jeu. Pendant presque un mois en janvier il a même regardé son équipe depuis les tribunes.

Elche est presque assuré de redescendre en Liga 2 la saison prochaine et ne lèvera sûrement pas l’option d’achat du jour, fixée à huit millions d’euros. Sa valeur marchande est estimée à 2,50 million d’euros aujourd’hui.

Amavi, encore sur le banc

Jordan Amavi (28 ans) est en prêt à Getafe. Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2025, sa valeur marchande est estimée à trois millions d’euros. En janvier dernier, des rumeurs l’annonçait à Brest. Finalement, il est resté dans la banlieue de Madrid, où il n’arrive pas à s’imposer dans l’effectif.

Après avoir passé la majorité de sa saison sur le banc l’an passé, Amavi n’a toujours pas retrouvé un niveau suffisant pour avoir du temps de jeu. En Espagne, il n’a plus joué depuis le 9 novembre, date de sa seule titularisation en championnat. Il devrait faire son retour à Marseille cet été.

