Mercato OM : la Roma a 4 noms pour oublier Greenwood !

La piste menant à Mason Greenwood semble s’éloigner pour l’AS Roma. Selon le quotidien italien Il Messaggero, le club de la Louve ne compte pas suivre l’escalade financière autour de l’attaquant de l’OM et explore désormais plusieurs alternatives pour renforcer son secteur offensif. Quatre noms figurent sur sa short-list, avec une priorité clairement identifiée.

La Roma refuse la surenchère sur Greenwood

Alors que l’avenir de Mason Greenwood continue d’alimenter le mercato estival, la Roma paraît avoir pris du recul dans ce dossier. Selon Il Messaggero, le club italien reste en retrait face à la concurrence, notamment celle de Fenerbahçe.

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Le quotidien romain explique que le club turc aurait proposé un salaire de 9 millions d’euros par saison à l’international anglais et serait disposé à offrir 45 millions d’euros à l’Olympique de Marseille pour tenter de conclure l’opération.

Toujours selon Il Messaggero, la direction de la Roma ne souhaite pas entrer dans une telle bataille financière. Le club italien entend préserver son équilibre salarial et éviter de créer un précédent au sein de son vestiaire.

Quatre alternatives déjà ciblées

Face à cette situation, la Roma aurait déjà identifié plusieurs profils pour renforcer son aile offensive. D’après Il Messaggero, Dan Ndoye et Noa Lang figurent parmi les options étudiées, sans être considérés comme les priorités du club.

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Le média italien indique que Alejandro Garnacho représente aujourd’hui la cible privilégiée de la Roma pour ce poste. L’ailier de Manchester United serait le profil qui séduit le plus les dirigeants romains.

Enfin, Antonio Nusa est également cité. Selon Il Messaggero, l’international norvégien constitue le grand rêve de la Roma, même si cette piste apparaît plus difficile à concrétiser.

Pour l’heure, aucun accord n’est évoqué avec l’un de ces joueurs. Ces différentes pistes illustrent surtout la volonté de la Roma de préparer des solutions alternatives alors que le dossier Greenwood paraît de plus en plus complexe sur le plan financier.