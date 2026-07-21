Mercato OM : La Roma n’a pas voulu s’aligner sur le salaire de Greenwood, mais mise 50 M€ sur un autre ailier !

La Roma est sur le point de boucler l’arrivée de Crysencio Summerville. Selon Fabrizio Romano, Matteo Moretto et Checco Casano, le club italien a transmis une dernière offre pouvant atteindre 50 millions d’euros pour convaincre West Ham. Une offensive qui contraste avec le dossier Mason Greenwood, finalement transféré de l’OM à Fenerbahçe après que la Louve a renoncé à s’aligner sur ses exigences salariales.

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La Roma accélère pour Summerville

Le club entraîné par Gian Piero Gasperini fait de Crysencio Summerville sa priorité offensive. D’après Matteo Moretto, une nouvelle offre d’environ 47 millions d’euros plus des bonus a été envoyée à West Ham.

Fabrizio Romano confirme que cette proposition atteint 50 millions d’euros avec les bonus et que la Roma se montre confiante en attendant la réponse définitive du club anglais.

Malgré des prises de contact d’Al Hilal et d’Aston Villa ce week-end, la formation italienne estime avoir pris une longueur d’avance dans ce dossier.

De son côté, Checco Casano explique que si West Ham accepte cette dernière proposition, les deux clubs devront encore régler les derniers détails administratifs, contractuels et la structure des paiements avant de finaliser le transfert.

Greenwood, un dossier abandonné pour des raisons salariales

Avant de foncer sur Summerville, la Roma s’était positionnée sur Mason Greenwood. L’ancien attaquant de l’OM figurait parmi les pistes offensives du club italien durant ce mercato.

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Selon plusieurs médias italiens, la Louve n’a toutefois pas souhaité s’aligner sur le salaire proposé par Fenerbahçe, où Greenwood s’est finalement engagé cet été. L’attaquant anglais a quitté l’Olympique de Marseille dans le cadre d’un transfert estimé à 39 millions d’euros.

Ce dossier illustre la stratégie du club romain : limiter sa masse salariale tout en restant capable de réaliser un investissement important sur une indemnité de transfert. Avec une offre pouvant atteindre 50 millions d’euros pour Summerville, la Roma démontre qu’elle est prête à consentir un effort financier conséquent pour renforcer son secteur offensif, à condition que les conditions contractuelles restent en adéquation avec sa politique salariale.