Mercato OM : La Roma tente de récupérer un Lyonnais avec une piste de Longoria?

L’Olympique de Marseille aurait coché le nom de Jordan Veretout pour le mercato estival 2022… La Roma voudrait s’en débarrasser et envisage de le filer à Lyon contre Houssem Aouar !

Ces dernières semaines, plus d’une centaine de noms ont été cités dans le viseur de l’Olympique de Marseille ! Pablo Longoria et Javier Ribalta ne chôment pas et espèrent bientôt officialiser une première vente ou une arrivée afin de réellement lancer le mercato d’été 2022.

Veretout proposé pour récupérer Aouar?

L’un des premiers noms cités au milieu de terrain fût Jordan Veretout. L’ancien nantais évolue à l’AS Roma mais ne semble plus faire partie des plans de José Mourinho… La presse italienne annonçait en ce début de semaine que le club de la Louve envisage d’intégrer le Français dans le deal pour le transfert d’Houssem Aouar ! D’après Il Romanista, Lyon aurait refusé cette offre et préfèrerait récupérer les 25 millions réclamés pour le joueur formé chez les Gones.

D’après Il Romanista, la Roma aurait proposé un échange sec @JordanVeretout–@HoussemAouar.

L’OL aurait décliné, demandant du cash (on parle de 25M€) pour le joueur formé à Lyon.https://t.co/FoxBoUTVPo — OL+ (@OL__Plus) June 27, 2022

Quand tu joues devant la défense, tu es toujours dans l’analyse et la réflexion du jeu — Veretout

Dans un entretien accordé à RMC en mai dernier, Jordan Veretout avait évoqué les différents postes qu’il a occupé au milieu de terrain…

« J’ai toujours aimé jouer dans des systèmes qui me permettent de me projeter offensivement. A Nantes, j’avais même joué quelques matches en soutien de l’attaquant. Quand on m’a mis à un poste plus défensif, avec un rôle clair dans la sortie de balle, j’ai appris et ça m’a permis d’étoffer mon bagage technique et tactique. Regista ou mezzala (mot utilisé en Italie pour désigner les relayeurs, ndlr), c’est deux postes vraiment différents. Quand tu es relayeur, tu n’as pas le sentiment de devoir calculer à chaque instant, tu as plus de liberté et tu joues un peu plus à l’instinct. Tu peux te projeter, tu sais qu’il y a du monde derrière. Alors que quand tu joues devant la défense, tu es toujours dans l’analyse et la réflexion du jeu. Si je perds le ballon, derrière c’est la défense qui est exposée. » Jordan Veretout – source : RMC (mai 2021)