Mercato OM : La rumeur (farfelue) Aubameyang…

Pablo Longoria aime bien recruter à Arsenal. Le président de l’OM a déjà récupérer en prêt Saliba et Guendouzi et vient de faire signer Kolasinac. La presse anglaise parle maintenant d’Aubameyang, mais cette rumeur est plus qu’improbable…

Ejecté de la CAN et de la sélection du Gabon après un imbroglio autour d’une soirée et d’un Covid, Pierre-Emerick Aubameyang va devoir maintenant régler sa situation à Arsenal. L’attaquant a perdu son brassard de capitaine et n’est plus dans les petits papiers d’Arteta. Un départ est annoncé pour cet hiver…

L’OM a recruté Bakambu et ne peut même pas payer un quart du salaire d’Aubameyang !

Et selon Skysports plusieurs clubs sont sur le coup. Si le buteur de 32 ans disposerait d’offres en Arabie Saoudite, le Paris Saint-Germain, la Juventus, l’AC Milan, Séville et l’Olympique de Marseille se seraient aussi renseignés sur la situation du joueur. L’OM vient de recruter Cédric Bakambu et ne peut clairement pas prétendre payer même la moitié du salaire d’Aubameyang. Pour rappel, l’attaquant touche par mois 1,67M€, 4 fois plus que le plus gros salaire de l’effectif. Une rumeur à oublier même si plusieurs anciens coéquipiers sont à Marseille…

Pierre-Emerick Aubameyang says his « heart is absolutely fine » following medical checks, as PSG, Juventus and AC Milan all enquire over the Arsenal striker’s availability! 👇 pic.twitter.com/oCwVddW68B — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 20, 2022

Ludovic Obraniak n’est pas de la même trempe que l’ancien buteur du Napoli…

« On ne parle pas juste d’un attaquant, mais d’un grand attaquant et justement, avec Milik, Marseille a déjà son grand attaquant. Mais ils ne savent tout simplement pas comment l’utiliser. Je vous invite à regarder les déplacements de Milik avec l’OM quand il est titulaire… La manière dont il se rend disponible pour les autres… Le problème, c’est que sur la fin de saison dernière, l’OM n’a joué que concentré dans l’axe. Quand vous avez Milik, c’est un garçon qui a besoin d’avoir une diversité dans le jeu. Il a besoin de centres. C’est un homme de surface. C’est un homme qui sait se placer dans la surface. Il sent le jeu. A Marseille, on ne joue pas de manière spontanée avec lui. Déjà, il fait savoir utiliser un attaquant qui est un grand attaquant. Bakambu, je le vois comme complément. Ce n’est pas un grand attaquant. Le grand attaquant, c’est Milik ». Ludovic Obraniak – Source: La chaîne L’Équipe (12/01/2022)