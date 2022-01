Mercato OM : Quel avenir pour Arek Milik?

Avec l’arrivée de Cédric Bakambu qui semble se dessiner, que va devenir Arek Milik à l’Olympique de Marseille? Quel avenir pour l’international polonais sous les ordres de Sampaoli?

Ces dernières heures ont été très animées du côté de l’Olympique de Marseille… Selon plusieurs médias, Cédric Bakambu devrait signer un contrat de 3 ans dont une année en bonus. Mais quel avenir cette arrivée réserve à Arek Milik? L’international polonais est arrivé comme le grand attaquant attendu à l’OM. Cette saison, il n’a pas vraiment eu le temps de jeu escompté avec un retour de blessure compliqué et une animation offensive qui tourne moins bien avec lui.

La Juventus le suit toujours, une association avec Bakambu à gauche?

Si l’international congolais débarque, Milik verra-t-il son avenir hors de l’Olympique de Marseille? Bakambu a déjà beaucoup joué sur le côté gauche dans sa carrière et pourrait donc évoluer avec le Polonais. Les deux joueurs sont complémentaires et pourraient également jouer dans une attaque à deux si Jorge Sampaoli prend cette décision.

Ces dernières semaines, des rumeurs envoyaient Arek Milik vers l’Italie… Cependant, le président de l’OM serait d’accord à une seule condition : un prêt avec une option d’achat obligatoire de la part de la Juventus. Le club de la Vieille Dame apprécie toujours autant le Polonais et l’attaquant pourrait se laisser tenter s’il voit son temps de jeu à nouveau réduit.

Milik est un grand professionnel, qui fait toujours les efforts – Florent Germain

« Il fait beaucoup d’appels. J’en réfère aussi à ce que disaient les deux joueurs de Cannet-Rocheville. Ils étaient surpris du nombre d’appels et de l’activité de Milik. C’est ce que j’essaye de dire depuis quelques semaines et quelques mois parce que parfois on retient beaucoup les statistiques, la finition… Vu du stade, on le voit énormément bouger, proposer et parfois un peu désespéré décrocher parce qu’il ne touche pas assez le ballon. Milik n’est peut-être pas à 100% mais dans l’état d’esprit je le trouve topissime. Grand professionnel, il fait toujours les efforts, il ne doit presque pas y avoir de débat. C’est vrai que sur certains matchs, l’OM a été un peu meilleur sans lui mais la question principale ça doit plus être « Comment être bon avec Milik ? » parce que tu ne peux pas dire il y a 6 mois « On espère que l’OM va garder son grand attaquant » et puis dire qu’il est mieux sur le banc 3 mois plus tard. » Florent Germain – Source : After Marseille (20/12/2021)