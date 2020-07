Mercato OM : La rumeur loufoque (et parisienne) du jour…

L’Olympique de Marseille ne bénéficie que d’un budget extrêmement limité pour ce mercato. Mais voilà, l’agitation créée par un éventuel rachat du club permet aux médias italiens de nous sortir de bonnes vieilles rumeurs mercato de derrière les fagots…

Après Estupinan, la presse italienne nous offre aujourd’hui : Rabiot à l’OM !

C’est Calciomercatoweb qui explique qu’avec l’arrivée possible de Mohamed Ayachi Ajroudi, les Marseillais pourraient se pencher sur le cas Rabiot. Ils parlent d’une somme de 30 millions d’euros…

Difficile d’apporter la moindre crédibilité à cette rumeur étant donné que de 1, Ajroudi n’est pas encore arrivé et que 2, le processus de vente, s’il devait avoir lieu, demanderait de nombreuses semaines avant d’être terminé et 3, Rabiot est un pur Parisien revendiqué, très difficile à vendre aux supporters olympiens…

quand tu n’as pas d’argent tu es obligé d’être malin

« Il y a une grosse différence avec l’époque Labrune, c’est qu’ils doivent travailler sans argent. Dans le titre (de l’émission) on a marqué mercato malin avec zéro euro. C’est ça, l’objectif est de recruter pour rien, quand tu n’as pas d’argent tu es obligé d’être malin. Et en plus tu as des arguments pour ne pas te faire embrouiller par les agents. Quand tu as de l’argent tu as tous les intermédiaires qui viennent toquer à la porte, Eyraud dit a tous les agents « on n’a pas d’argent on ne peut pas acheter ». Déjà ils peuvent travailler plus calmement, il ont quand même des propositions mais moins. Pape Gueye, je pense que c’est un bon choix. Balerdi c’est un pari risqué certes mais interagissant. Le mercato sans argent part bien, après ça ne veut pas dire que cela va marcher et que l’OM va finir sur le podium avec toutes les recrues qui ont explosé. C’est comme lors du recrutement de Caleta-Car et Radonjic, même si c’était trop cher, le profil de jeunes qui peuvent apporter quelque chose de nouveau et faire franchir un cap à l’OM est intéressant… »

Nicolas Filhol – source : FCMarseille (13/07/2020)