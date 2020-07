Mercato OM : La rumeur loufoque du jour….

L’Olympique de Marseille vient de faire un beau coup sur le marché des transferts en récupérant Pape Gueye au nez et à la barbe de Watford qui lui avait pourtant déjà fait signer un pré-contrat. Une mésaventure qui ne plaît guère outre Manche et pourtant l’OM serait sur un autre joueur de Watford…

Selon le site italien AreaNapoli, les marseillais auraient même bouclé l’arrivée de Pervis Estupiñan, un latéral gauche équatorien de 22 ans. Cette saison, le joueur évolue à Osasuna où il a été prêté par Watford. L’éventuel prix de la transaction n’est pas communiqué…

Une information bizarre en raison de 1, le club propriétaire du joueur et le litige avec l’OM, 2, car l’Équatorien serait suivi par de gros clubs comme Manchester United, l’Atlético Madrid ou le FC Barcelone. Le prix évoqué dans la presse espagnole est de 20M€.

La stat :

Estupiñan a pris part à 37 rencontres cette saison avec Osasuna, la très grande majorité en tant que titulaire. Il est l’auteur de six passes décisives et un but en 2019/20. À noter également qu’il a fait ses débuts en sélection nationale en Octobre dernier lors d’une déroute face à l’Argentine de Lucas Ocampos.