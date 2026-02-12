Mercato OM : la situation de Habib Beye se complique, Rennes engage des « procédures d’ordre privé »

Alors que le nom de Habib Beye circule parmi les profils évoqués pour succéder à De Zerbi à l’Olympique de Marseille, l’entraîneur doit d’abord gérer un contentieux avec Rennes. Le club breton a officialisé l’ouverture de procédures visant son ancien coach et plusieurs membres de son staff. Une donnée qui pèse dans le paysage médiatique autour de l’OM.

Rennes confirme des démarches juridiques

Présent face aux médias ce jeudi, Arnaud Pouille a clarifié la position du Stade Rennais concernant Habib Beye. Aux côtés de Guillaume Cerutti, président du conseil d’administration, et de Loïc Désiré, le président exécutif a confirmé l’engagement de « procédures d’ordre privé ».

Mercato OM : Succession de Roberto De Zerbi, 5 noms dont un bien connu ! – https://t.co/35OwZirCuX — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 12, 2026

« Comme vous le savez, on a communiqué lundi. On a pris la décision ce week-end avec Loïc et Guillaume d’entamer une procédure à l’encontre d’Habib Beye et de trois de ses adjoints. Les circonstances sont contraignantes, mais nous n’avions pas d’autre alternative que d’engager cette procédure. Ce sont des procédures d’ordre privé, je n’ai pas à donner plus de détail. »

Propos liminaire d’Arnaud Pouille avant la conférence de presse de S. Tambouret : « Avec Guillaume Cerrutti et Loïc Désiré a pris la décision d’engager une procédure contre Habib Beye dimanche dernier. La procédure est d’ordre privée. » pic.twitter.com/X6FzdoVhkn — François Rauzy (@RauzyFrancois) February 12, 2026

Le dirigeant a précisé qu’il répondrait plus en détail aux questions la semaine prochaine.

Un contexte délicat pour Habib Beye

Cette annonce intervient dans un climat particulier autour de Habib Beye, dont la situation contractuelle et administrative devient un sujet central. Ancien consultant et entraîneur désormais exposé sur la scène nationale, il voit son actualité se déplacer du terrain vers le juridique.

Dans le même temps, son nom apparaît régulièrement dans l’écosystème médiatique lié à l’Olympique de Marseille, où l’avenir de De Zerbi alimente les débats. À ce stade, aucun élément officiel ne lie directement l’OM et Habib Beye, mais la clarification venue de Rennes constitue un paramètre important.

Sportivement, le club breton prépare désormais la réception du Paris Saint-Germain, avec Sébastien Tambouret en intérim.

Dans ce dossier, les faits restent clairs : Rennes a engagé des procédures, sans en dévoiler la nature précise. Une situation qui structure désormais l’actualité autour de Habib Beye et influence indirectement les discussions médiatiques liées à l’OM.