Mercato OM : La stat qui montre qu’Harit n’a pas envie de partir !

Amine Harit est plus que jamais décisif à l’Olympique de Marseille pourtant des rumeurs l’envoient vers la sortie. Voici une stat qui pourrait faire changer d’avis Roberto De Zerbi et la direction sportive !

Depuis quelques semaines, Amine Harit est cité comme un joueur susceptible de quitter l’Olympique de Marseille. Le milieu offensif serait une piste du Genoa mais il n’aurait pas l’intention de quitter le club. Il le montre d’ailleurs sur le terrain avec de belles performances, notamment ce dimanche où il a été une nouvelle fois décisif.

Stat pertinente : Amine Harit a été impliqué sur 3 buts comme le rappelle Opta, soit autant qu’en 38 rencontres avec l’Olympique de Marseille sur les deux dernières saisons. Une preuve que le joueur est compatible avec le jeu proné par Roberto De Zerbi et qu’il mérite certainement sa place dans l’effectif.

Harit poussé vers la sortie

Après une large victoire contre le Stade Brestois samedi dernier (1-5), L’Olympique de Marseille est concentré sur le futur. Le club phocéen souhaite garder un effectif avec une moyenne d’âge basse, pour assurer l’avenir de l’équipe. Du haut de ses 27 ans, Amine Harit est placé sur la liste des transferts.

La semaine dernière, Amine Harit a rejoint Jordan Veretout, Chancel Mbemba et Samuel Gigot sur la liste des futurs départs de l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain n’a pas réussi à se faire une place dans l’effectif imaginé par De Zerbi. L’ancien joueur du FC Nantes n’a pas brillé la saison dernière (1 but en 28 matchs), et la seule place qui lui est réservée est sur le banc marseillais. Le club souhaite donc se débarrasser de lui au plus vite car, selon La Provence, il serait contre-productif de le garder sur le banc avec son salaire actuel (aux alentours des 3 millions d’euros). Harit n’a pas contesté la décision du coach italien. Il est prêt à partir dans un club où son temps de jeu sera plus élevé.