D’après les informations de Téléfoot, la tendance serait clairement à un départ de Jonathan Clauss cet été. Le club serait ouvert aux offres !

Le mercato d’été va démarrer dans quelques semaines et l’avenir de Jonathan Clauss est de nouveau remis en question. L’international français qui est avec les Bleus pour l’Euro 2024 devrait bel et bien quitter le club lors du mercato d’été. Comme l’explique ce dimanche l’émission Téléfoot, l’Olympique de Marseille est ouvert aux offres pour le latéral droit. Le joueur n’est pas contre un départ aussi. Téléfoot explique que le Napoli a montré un intérêt. « D’autres clubs de Serie A sont sur le coup. Des écuries françaises et anglaises sont intéressées également, la situation ne devrait pas se décanter avant la fin de l’Euro », explique l’émission de TF1 dans un post sur X.

🚨 Info Téléfoot : Selon nos informations, la tendance est à un départ de Jonathan Clauss. A un an de sa fin de contrat, l’OM est ouvert à le laisser partir, le joueur ne dirait pas non à une nouvelle aventure. En Italie, Naples a montré son intérêt mais d’autres clubs de… pic.twitter.com/nsCqltMrgF — Téléfoot (@telefoot_TF1) June 2, 2024

« C’est tellement dingue de me dire que j’y serai », s’enthousiasme auprès de l’AFP Jonathan Clauss avant de disputer avec la France, l’Euro-2024, où il est en balance avec Jules Koundé au poste de latéral droit. « Une concurrence très saine », d’après le joueur de l’Olympique de Marseille

« Je vis très sainement la concurrence avec Jules Koundé, c’est une énorme fierté d’être à l’Euro, j’ai hâte ! »

« Je vis très sainement la concurrence avec Jules koundé et je pense que lui aussi, a indiqué Clauss. On en parle entre nous. Il m’explique que pour lui, ce centre-là est difficile, pour moi, il l’est moins. Par contre, défensivement, il y a des moments où je me dis qu’il a fait ça, moi, je n’aurais pas fait comme ça. On a des profils totalement différents et pourtant, je pense qu’on apprend tous les deux l’un de l’autre. La discussion est très saine. Tous les deux, on veut jouer, évidemment, mais si l’un joue et pas l’autre, on ne va pas lui mettre des bâtons dans les roues, parce qu’on est là pour un objectif commun, a ajouté l’international français avant d’évoquer sa future participation à l’Euro: « C’est fou de représenter la France à l’Euro, je parle d’un truc que je ne connais pas encore. Quand je les voyais à la télé je me disais que les grandes compétitions c’est tellement différent… Les caméras sont différentes, les regards des gens sont différents, les hymnes sont différents… En fait, c’est tellement dingue de me dire que j’y serai, c’est une énorme fierté. Mais c’est beaucoup plus de stress et de nervosité parce qu’on n’a vraiment pas le droit à l’erreur. J’ai hâte d’y être et je vais faire en sorte d’être le meilleur possible. »

Une consécration pour le joueur de 31 ans qui n’avait pas été appelé pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar: « Je n’ai pas un esprit de revanche par rapport au mondial 2022. Mais j’ai changé un peu psychologiquement. Au lieu de me dire que si ça ne devait pas se passer, ça ne se passait pas. À partir de cet hiver 2022, je me suis dit: ‘Si tu veux un truc, tu iras vraiment le chercher. Et si jamais tu n’y es pas, c’est que ce ne sera que de ta faute’. J’ai tout fait pour. Sur cette année et demie, je n’ai pas toujours été bien psychologiquement, pas toujours bien physiquement. Et pourtant, je me suis poussé, je me suis cherché, j’ai mis en place des choses pour que ça aille mieux. Mentalement, je suis allé chercher ce que je devais aller chercher. »