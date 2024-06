Mercato OM : Un plan B de Longoria éteint par Fabrizio Romano !

Le dossier menant à Conceiçao semble être la priorité de Pablo Longoria. D’autres coachs ont été cités mais une piste s’éteint peu à peu pour le président marseillais !

Sergio Conceiçao piste prioritaire de l’OM? C’est en tout cas ce qui semble être la tendance depuis plusieurs jours maintenant. Seulement, dans l’attente d’une confirmation et d’une officialisation, le président Pablo Longoria aurait activé d’autres pistes, comme celle menant à Raffaele Palladino. L’entraîneur de Monza devrait cependant rejoindre la Fiorentina comme nous l’informe Fabrizio Romano ce samedi. Le coach italien va rejoindre le finaliste de la Conference League et y retrouver un certain Maxime Lopez, formé à l’OM !

A LIRE AUSSI : OM Mercato : McCourt fait une grande annonce sur les moyens financiers !

🚨🟣 Fiorentina are on the verge of appointing Raffaele Palladino as new head coach.

The agreement is almost completed for the Italian talented manager who’s set to leave Monza.

Palladino was linked with several clubs around Europe but he’s joining Fiorentina. pic.twitter.com/QuAr7hMqIn

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2024